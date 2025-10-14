Ето кой сяда в стола на Иво Сиромахов. Голямата рокада

От днес „Шоуто на Слави“ има нов водещ – Филип Станев, дългогодишен сценарист и бивш депутат от „Има такъв народ“. Той поема ролята след напускането на Иво Сиромахов, който беше част от екипа на Слави Трифонов повече от 25 години.

Решението на Сиромахов да се раздели с екипа идва след бурните реакции срещу предложения на ИТН законопроект, според който журналисти могат да бъдат осъждани на между 1 и 6 години затвор за публикуване на информация, свързана с „личния живот". Законопроектът бе подписан и от Тошко Йорданов, бивш сценарист и настоящ парламентарен лидер на партията.Новият водещ Филип Станев е добре познат на зрителите на 7/8 TV като сценарист, актьор и коментатор. В политиката той беше депутат в 46-ото и 49-ото Народно събрание, където участваше в комисии, свързани с културата, гражданското общество и контрола върху еврофондовете.

Очаква се той да внесе по-разговорен и ироничен тон в новите издания на предаването, като запази емблематичния дух на шоуто, но с актуални политически и социални теми.

