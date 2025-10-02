Консерваторите от ЕС в София! Моравецки: Европа да се събуди, пред упадък е

Европа трябва да се събуди от геополитическия си сън, Европа е на прага на упадък

Това заяви пред журналисти бившият премиер на Полша Матеуш Моравецки, сега председател на Европейската консервативна и реформаторска партия, на форум на ръководния орган на групата на Европейските консерватори и реформисти в Европейския парламент, който провежда днес изнесено заседание в София. Домакин на събитието в София е българският член на бюрото на ЕКР и евродепутат от ИТН Ивайло Вълчев.

Основни говорители на срещата бяха са министър-председателят на Полша в периода 2017-2023 Матеуш Моравецки и румънският депутат и кандидат за президент на изборите тази година Джордже Симеон. На форума Моравецки направи фундаментално изказване за ролята на Европа в геополитически план в момента.

Провалите на Зелената сделка и Патка за миграция

Дискусиите тук в София са фундаментални за търсенето на път за намаляване на бюрокрацията в Европа, за справянето с всички грешки и провали, свързани с политиката на зелената сделка и с Пакта за миграция, каза Моравецки. По думите му Европейският съюз има геополитически съперници като Китай и Съединените щати и е очевидно, че трябва да намери различен начин на реакция на проблемите днес. Надявам се, че Европейската комисия най-накрая ще чуе и нашия глас, защото това е за доброто на Европейския съюз, посочи той.

В отговор на въпрос чувства ли се Русия застрашена, че НАТО се приближава много до границите ѝ, бившият полски премиер каза, че Европейският съюз е много мирна организация и разширяването ѝ към държавите от Западните Балкани е нещо много естествено. Ако не се разширяваме тук, тогава Турция, Китай, ислямските държави и Русия ще бъдат много заинтересовани да разширят влиянието си в страните от Западните Балкани, посочи Моравецки.

Западните Балкани правят ЕС стабилен

Попитан кога трябва да приключи процесът на разширяване на ЕС бившият премиер заяви, че процесът за Западните Балкани трябва да приключи възможно най-бързо. Европейският съюз преди две десетилетия обеща на страните от Западните Балкани включването им в ЕС, но това не се случи. Затова ЕС трябва да прояви достатъчна смелост и да осъществи възможно най-бързо разширяването на ЕС към Западните Балкани. Ако искаме стабилен ЕС, трябва да завършим разширяването със страните от Западните Балкани, категоричен бе консерваторът.

Фактът, че днешната среща се провежда в София, е доказателство, че въпросите, които обсъждаме са еднакво важни както за нас като българи, така и за групата европейските консерватори и реформисти, каза евродепутатът Ивайло Вълчев.

Разглеждаме ролята на България като една от много важните страни в източния фланг на Европейския съюз, посочи той. И цитира думите на Моравецки по време на дискусиите, че източният фланг на Европа трябва да получи повече средства при положение, че се иска да гарантира сигурността на континента.

Говорихме за проблемите на миграцията, за разширяването на Западните Балкани, говорим за това как България отново се оказва в центъра на енергийната независимост на Европа, защото е запазила ядрената си енергетика и все още не е убила каменовъглените си мини, коментира още Ивайло Вълчев. Постарахме се темите, които ще разглеждаме да не бъдат абстрактни, а всичко да бъде свързано с България. И се надявам утре, когато форумът приключи, да излезем с решения, така че България да получи това, което й се полага, заключи Вълчев.

Строги мерки срещу нелегалната миграция

За по-строга миграционна политика, която да спре нелегалната миграция към Европейския съюз се обяви европейският консерватор Геадис Геади, представител на Република Кипър в Европейския парламент от Партията на европейските консерватори и реформисти.

Проблемът с миграцията е огромен за всички европейски страни, коментира пред журналисти Геади. Той подчерта, че нелегалните мигранти в Република Кипър са вече близо 10% от населението, което е огромен проблем. Евродепутатът заяви, че е необходима пълна координация и общи усилия между държавите-членки, за да се спрат нелегалните мигранти. Той подчерта, че трябва да се отчита разликата между нелегалните мигранти и хората, търсещи убежище.

Според Геади много хора използват търсенето на убежище, като възможност да дойдат нелегално в Европа. Много от тях идват от Сирия, от терористични организации, което е заплаха за сигурността в Европа. Ние като консерватори, трябва да намерим решение, за да спрем нелегалната миграция, заяви Геадис Геади. Ключът според него е промяна в гледната точка и в политиката по отношение на нелегалната миграция - строги миграционни правила, които ще спрат нелегалните мигранти да влизат в Европа. Трябва да изпратим посланието до всички, заяви евродепутатът от Република Кипър.

Задача № 1 пред ЕС – да защити външните си граници

Задача номер едно за Европа в момента е да защити външните си граници, каза полският евродепутат Адам Билан. Полша е гранична страна, дори фронтова държава заради войната в Украйна, така че ние силно подкрепяме сътрудничеството на държавите в ЕС за защита на нашите граници, заяви Билан. Ние построихме стена на границата между Полша и Беларус, само за да спрем нелегалните мигранти, каза евродепутатът.

И допълни, че Полша подкрепя изграждането на такива бариери и в южната част на Европа, за да бъде защитен Стария континент от нелегалната миграция.

Билан коментира, че има много негативни социални последици в Западна Европа от незаконната миграция, която продължи десетилетия. Можем да ги видим във Франция, Белгия, Холандия, каза Билан. По думите му той идва от страна, в която няма голям брой нелегални мигранти, именно благодарение на граничния контрол, който Полша е установила. Без защитата на границите нямаме никакъв суверенитет и гаранции за сигурност, подчерта полският консерватор. Трябва да спрем незаконната миграция, защото знаем, че в Африка и в Близкия изток има стотици милиони хора, които биха искали да се преместят в Европа, а ние не можем да си го позволим, заяви Адам Билан.

