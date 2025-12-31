Отиде си още един великан на театъра ни, любимец на децата

Отиде си още един великан на театъра ни - Георги Георгиев. Столичният куклен театър съобщи с дълбока тъга, че през изминалата нощ е починал големият актьор Георги Георгиев - Гец – емблематична фигура, оставила трайна следа в историята и творчеството на театъра.

Първата поява на Георги Георгиев – Гец на сцената на Централния куклен театър е на 24 април 1975 година в спектакъла "Вълшебните очила" по Леда Милева. Оттогава започва дългият му и отдаден път в кукленото изкуство, който го превръща в един от най-обичаните и уважавани артисти в трупата.

В рамките на дългогодишната си кариера Гец създава над 50 сценични образа. Сред най-запомнящите се заглавия, в които участва, са "Крали Марко", "По Декамерон", "Алената царица", "Мечо Пух", "Карнавал на животните", "Индже войвода", "Котаракът с чизми", "Момче и вятър", "Снежанка", "Бурята" и "Трагедия за Макбет".

Колеги и приятели го помнят не само като изключителен професионалист, но и като човек с огромно сърце, отдаден на сцената и на публиката – особено на най-малките зрители.

Ето какво пишат на фейсбук страницата си от театъра:

Опелото ще се състои на Централни софийски гробища, на 4 януари, 2026 г.

От Столичния куклен театър отправят искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които са го обичали.

Поклон пред таланта и светла памет – Георги Георгиев – Гец остава във вечността на българския театър.

