Шофьорската книжка стана златна. Цените удариха небето

Поскъпването на шофьорските курсове вече е осезаемо за всеки кандидат‑водач. В София цената за категория B масово достига 1200 евро, а в по‑малките градове разликата е минимална. За една година увеличението е около 10%, показва справка на „Телеграф“. През януари 2025 г. курсът е струвал около 2000 лв., което след превалутиране е приблизително 1022 евро. Днес сумата е значително по-висока и тенденцията е трайна.

Електроенергията като основен двигател на поскъпването

Една от най-сериозните причини за ръста в цените е скокът в разходите за електроенергия за бизнеса. През втората половина на 2025 г. и особено през декември сметките на автошколите достигат рекордни нива. Собственици на учебни центрове посочват, че преди година са плащали около 1300–1400 лв., а последните фактури вече са 1200 евро.

Този разход тежи пряко върху крайната цена на услугата. Инструкторите подчертават, че поддръжката на учебен автомобил, офис, техника и административни системи става все по-скъпа, а общата инфлация допълнително натоварва бюджета на школите.

Дигитализацията сложи край на „икономиите“

От есента на 2024 г. влязоха в сила промени, които изцяло промениха начина на отчитане на часовете по кормуване. Хартиените картони бяха заменени от мобилно приложение, свързано с GPS, което регистрира всеки учебен час в реално време.

Новата система осигурява пълна проследяемост на маршрута и времето, което на практика прекрати масовата практика част от школите да преподават по-малко от законовите 31 часа. Според експерти именно това е една от причините курсът да изглежда „поскъпнал“ — реално той просто вече се провежда в пълния си обем.

Шашмите намаляват, но не изчезват

Въпреки дигиталния контрол, част от школите продължават да търсят начини да намалят разходите. Последната хитрост е свързана с часовете на магистрала. Софтуерът отчита местоположението, но не и скоростта, което позволява на някои инструктори да карат значително под ограничението. Така за един учебен час се спестяват до 30% от горивото, но курсистите излизат неподготвени за реално движение при 140 км/ч.

Експерти предупреждават, че подобни практики компрометират качеството на обучението и създават риск за безопасността на бъдещите водачи.

Браншът: „2000 лева не е висока цена“

Инж. Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка, смята, че цената от 2000 лв. е напълно оправдана. Според него разходите за гориво, поддръжка, труд и техника са нараснали значително, а въвеждането на нови електронни системи изисква инвестиции. Той подчертава, че качественото обучение не може да бъде евтино и че ниските цени в миналото са били резултат от масови нарушения.

Какво означава това за бъдещите шофьори

Поскъпването има две страни. От една страна, дигитализацията и контролът гарантират повече реални часове, по-добра подготовка и по-малко измами. От друга — високата цена прави курса недостъпен за част от младите хора и може да доведе до отлагане на обучението или търсене на нерегламентирани алтернативи.

Тенденцията за 2026 г.

Всички фактори сочат, че цената на шофьорските курсове ще продължи да расте. Инфлацията, разходите за енергия, дигитализацията и нуждата от по-високо качество на обучението оформят нова реалност, в която курсът за категория B вече не може да струва колкото преди.

