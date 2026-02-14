Борислав Цеков разкри какво ще доведе до нови "хижи"

"И няма да се уморя да повтарям: има един-единствен централен въпрос по зловещата педо-афера в опасната религиозна секта от хижа “Петрохан”, който засяга бъдещето, а не миналото. И това не е нито "държавата", нито "прокуратурата", нито какво могло или не могло да се направи, за да не се случи трагедията, нито дори родителската лудост, на която станахме свидетели..." - това написа в личния си фейсбук профил конституционалистът и собственик на "Галъп интернешънъл" доц. Борислав Цеков по повод смразяващите събития, разиграли се в бившата вила Петрохан и под Околчица.

"Централният въпрос е за публичните и политически фигури, които са участвали в дейностите на "ламата" у нас и в чужбина, които са другарували с него и са го спонсорирали, въоръжавали и са му осигурявали административно съдействие и политически чадър.

И е централен, защото съществуването на такива хора в официалната публичност и из различните етажи на политиката и управлението, е не просто морално и политическо извращение - в определен смисъл то може да се превърне и в заплаха за обществения ред и националната сигурност.

Защото безнаказаността ще доведе до нови "хижи" и нови "рейнджъри". Всичко останало е уотабаутизъм", поясни доц. Цеков.

Припомняме, че трима мъже бяха открити убити пред хижа в района на прохода Петрохан - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Мъжете част от неправителствена организация, сключила споразумение с бившия министър на околната среда Борислав Сандов, само 25 дни след регистрацията си. В МОСВ няма оригинал на споразумението, само хвърчащ лист без печат, на който е надраскано "вярно с оригинала", разкри настоящият министър Манол Генов.

След убийството Ивайло Калушев бе обявен за издирване, като се считаше за ключов човек, свързан с трагедията. Според разследващи той е изпратил съобщение на майка си преди случая, в което моли за прошка и твърди, че чутото за него не е вярно. Освен него полицията издирваше и 23-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Телата на тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица във Врачанския Балкан.

