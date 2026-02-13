“Промяната” изгоря в кладата “Петрохан”

Ако някога сте се чудели какво точно правят щедро финансираните отвън, главно от мрежите на Сорос, организации, погледнете още веднъж кълбото от криминално-политически зависимости, което трагедията „Петрохан“ започна да разплита. Хижата на ужасите се оказа чистилището, в което политиците и обществото ни видяха най-големия си грях – секта, маскирана като агенция за защита на гората, в която насилват 10-годишни момчета, за да „израснат духовно“. Толкова е отвратително, че нормален човек трудно си го представя, камо ли да го изрича. Единственото, което иска е край на физическите и морални извращения и връщане на нормалността.

Тежките въпроси

Случаят „Петрохан“ отдавна излезе от рамките на криминалното разследване. Шест трупа в планината, сред тях и 15-годишно дете, отприщиха лавина от скандали, институционални разкрития и куп тежки въпроси, които чакат най-спешни отговори.

Защото трагедията вече не е история за мистериозна група, водела изолиран начин на живот. Това е огледало на държавата — деца, които с години не ходят на училище, за да живеят със самопровъзгласил се лама, майки, които не вярват на синовете си, че са насилвани, „рейнджъри“, които влизат въоръжени в министерствата, мъже, които с магическа пръчка получават разрешително за 16 най-страшни оръжия в един ден, палежи, самоубийства, убийства…

Следите водят към „Промяната“…

Уви, твърде много среди в трагедията водят към ПП-ДБ – онези, които години наред ни се представят като морални стожери, хора, които имат монопол над правдата, които с един пръст издават присъди кой на какъв пост може да бъде.

Само 25 дни след учредяването си т.нар. Национална агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев получава споразумение с МОСВ. Тогавашният министър на околната среда и водите Борислав Сандов се опита за омаловажи документа, обяснявайки че от него нищо не произтича. Но бе закован от настоящия шеф на ведомството Манол Генов, който обяви, че един от хората на Калушев – Ивайло Иванов, влизал въоръжен в МОСВ. В министерството няма оригинал на споразумението. В деловодството съществува копие на хвърчащ лист върху който пише „вярно с оригинала“. Няма печат, не е на бланка на ведомството. Оригиналът „виси“ в сайта на организацията на Калушев. Геонв предполага, че целта на „сътрудничеството“ била получаване на европейски пари.

В момента срещу Сандов има активно наказателно производство за престъпление по служба, стана ясно по време на изслушване на шефа на ДАНС Деня Денев в парламента.

Сандов и Терзиев водели децата си в хижа „Петрохан“

Борислав Сандов и столичният кмет Васил Терзиев са били гости в хижата на ужасите, при това с децата си.

Първият политик, попаднал под прожекторите, беше Терзиев. Той призна, че е дарявал 70-80 хиляди лева на организацията на Ивайло Калушев и че е водил децата си в хижа „Петрохан“, където по-късно бяха открити три от телата.

Ако съм намирал нещо нередно, щях да сигнализирам, нагло заяви Терзиев. И вместо да даде обяснения за връзките си петроханското НПО, той атакува МВР: „Къде е министърът на вътрешните работи? Къде е главният секретар?“

Бившият екоминистър Борислав Сандов призна, че още през 2022 г. е бил разпитван от ДАНС заради подписано от него споразумение с НПО-то на Калушев. Той твърди, че документът е бил проверяван и не са открити нарушения. Но признанието поставя нови въпроси: защо сигналите не са довели до действия? И защо документът, подписан от министър, „изчезва“ от архива?

Парламентът избухна: обиди, крясъци и изключени микрофони

Случаят „Петрохан“ буквално взриви Народното събрание. Заседанието в четвъртък започна с декларация на Светослав Балабанов от ИТН, който директно атакува ПП-ДБ: „Имаме шест трупа. Имаме педофили, които пазите.“

Божидар Божанов отвърна, че това е „евтина политическа пропаганда“, но напрежението ескалира. „Смятаме, че подкрепяте педофилите“, изригна Тошко Йорданов.

Микрофоните бяха изключени. Заседанието беше прекъснато. Йорданов беше наказан.

16 оръжия в един ден. Как става?

Скандалът за „Петрохан“ започна още в сряда с голямото изслушване на министерства и служби по трагедията. В него стана ясно, че един от загиналите – Ивайло Иванов, е получил в един ден разрешително за притежание на 16 тежки бойни оръжия, които се използват само от спецчастите. Започна проверка на РПУ-а в Монтана и София, както и на цялата служба КОС.

Заседанието бе засекретено, но това бе използвано от Ивайло Мирчев, за да пусне димката, че шефът на ДАНС Деньо Денев отишъл на инструктаж при бившия МВР-шеф Христо Терзийски, сега депутат от ГЕРБ.

ДПС: „Партия Петрохан“

На ПП-ДБ-лъжите краката са къси! Знаем защо Ивайло Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа „Петрохан“ и какво се опитва да прикрие. Всички знаят, контрира зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов.

Надяваме се, час по-скоро истината за съпричастността на Политическа партия ПП (ПартияПетрохан) и присъдружната им коалиция ДБ( ДайтеБългарияНаНПОта) да излезе наяве, за да се разбере официално това, което всички нормални хора в България вече усещат с интуицията си: всичко около тази политическа секта е покварено, корумпирано и нечисто, написа Анастасов във фейсбук. И допълни: „Светла му памет на невинното дете и нека истината упокои невинната му душа“.

„Възраждане“ нокаутира „Промяната“

Малко след това и лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов буквално нокаутира ПП–ДБ. Народния представител от партията му Цвета Рангелова, изброи всички факти за помощта от министри на ПП-ДБ за петроханското НПО. Жегнат по почервеняване на трибуната излезе бившият правосъден министър Атанас Славов, за да се възмути от „политически внушения“.

Г-жа Рангелова изброи само факти, опонира му Костадин Костадинов. И припомни: „Надежда Йорданова, бивш министър на правосъдието, допреди няколко години е в управителния съвет на Национален институт за обществени поръчки – частно НПО, финансирано от „Америка за България“, разбира се, заяви Костадинов.

И отсече: „Това е ПП-ДБ – лицемерие и педофия. Моето убеждение е, че вие сте партия, която трябва да бъде забранена“.

Петър Кичашки: „Демонична секта и политически чадър“

Съсобственикът на „Галъп интернешънъл“ Петър Кичашки определи групата на Калушев като „класическа опасна секта“ и постави въпроса за политическия чадър над нея.

„Какво правим с министъра, който ги легитимира? А с кмета, който ги спонсорира? Има ли политици, участвали в техни ритуали?“, попита Кичашки.

Той предупреди, че ако подобни връзки бяха открити при друга партия, „площадът щеше да е пълен с протестиращи“.

Доц. Борислав Цеков: „Това е опасна религиозна секта. Политиците дължат отговори“

Конституционалистът доц. Борислав Цеков внесе нов пласт в скандала. Според него групата от „Петрохан“ носи „всички белези на опасна религиозна секта“, а политическите връзки около нея поставят под въпрос интегритета на държавното управление. „По-важният аспект е евентуалната съпричастност на публични фигури чрез спонсорство, административно съдействие или публично застъпничество“, заяви Цеков. И настоя за „обществен скрийнинг“ на всички замесени политици, като подчерта, че „опасните религиозни секти нямат място в управлението на държавата“.

„Петрохан“ като диагноза на държавата

На този фон бившият шеф на парламентарната група на ПП-ДБ Андрей Гюров бе номиниран за служебен премиер. Посоченият от него вътрешен министър ще трябва да довърши разплитането на аферата „Промахон“. Дали обаче това ще се случи или всичко ще се замете? Трагедията в планината разкри не просто криминален случай, а кълбо от зависимости, пропуски и политически страхове. Диагноза на държавата, която се нуждае от спешно оперативно решение. Такова, каквото могат да дадат само изборите. Те чукат на вратата.

