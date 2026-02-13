Зарков: Без задкулисие към властта и битка за лявото пространство

„Начинът, по който стигаш до властта има пряко отношение към начина, по който я упражняваш. Когато се явиш на един избор със своите идеи и цели, без да даваш обещания на никого, за да получиш подкрепа, си свободен да бъдеш себе си и да действаш, както смяташ за правилно“. С тези думи председателят на НС на БСП Крум Зарков се обърна към членове и симпатизанти на партията по време на среща в Пазарджик. Той подчерта, че именно така се е явил на Конгреса на БСП и въпреки скептицизма е получил доверието на делегатите. По думите му предстоящите месеци изискват конкретни действия, които биха били невъзможни, ако бяха правени предварителни договорки.

Три аргумента за изборен успех

Зарков очерта три основни причини, поради които БСП може да постигне добър резултат на изборите. Първата е вътрешнопартийна - с наближаването на вота ще се активизира чувството за принадлежност и „семейност“, което според него вече е било видимо на Конгреса. Втората причина е свързана с останалите политически сили, които тепърва ще се сблъскват с вътрешни противоречия и разочарования - процеси, които БСП вече е преживяла. Третият аргумент е общодържавен - според него никой не може да измести нуждата от представителство на лявата политическа мисъл и социалистическата чувствителност в институциите. „Няма как да преодолеем кризата без социалистическа партия. Няма друг освен БСП, който да може да заеме това място“, заяви той.

Конгресът като сигнал за нов модел

По думите на Зарков на последното заседание на Конгреса се е случило нещо различно, което е привлякло вниманието и на други партии. Той подчерта, че не става дума просто за избора на конкретна личност, а за начина, по който лявото пространство може да взема решения. Според него, въпреки различията, в БСП има съгласие по ключовите въпроси - защо съществува партията и какви политики защитава. Една от основните задачи на новото ръководство ще бъде фокусът да се измести от въпроса „за кого“ към въпроса „защо“.

Подкрепа от региона и заявка за активна кампания

Народният представител от региона Петя Цанкова заяви, че БСП е поела курс към промяна и трябва да си върне партийния вот. Според нея е необходимо да се възстанови доверието на социалистите чрез реални действия, а не само чрез декларации. По време на срещата бе изразена силна подкрепа за нейната работа в региона и за активната ѝ връзка с местните проблеми.

Бяха обсъдени и предстоящите избори, както и кандидатите, с които БСП ще се яви на тях. Представителите на местните партийни организации заявиха готовност да работят активно за добро представяне, както и намерение да се вслушват в мнението на структурите при издигането на кандидатури от областта.

