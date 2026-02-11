Политика

Голяма рокада в БСП. Киселова става шеф

Драгомир Стойнев вече не е председател на червената парламентарна група

11 фев 26 | 9:20
Мира Иванова

Драгомир Стойнев вече не е председател на парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, а Кирил Добрев - зам.-председател. Председател на ПГ на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА става доц. Наталия Киселова.

Промените в ръководството на червената парламентарна група обяви от трибуната председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Зам.-председатели на парламентарната група стават Марияна Бояджиева и Владимир Георгиев. Преди тези позиции заемаха Мая Димитрова и Кирил Добрев.

Промените в ръководството са станали на заседание на парламентарната група, обявиха от "Позитано" 20.

Киселова по-рано бе шеф на парламента. Тя е избрана за народен представител от гражданската квота в левицата.

Тези рокади се случват само няколко дни след избора на нов председател на БСП. На 7 февруари Крум Зарков зае поста. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място с 302 гласа остана Борислав Гуцанов. На трето място с 3 гласа остана Руси Статков.

С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет.

Богдан Попов
преди 1 секунда

Абе тази Кисельова мислех че е изгонена не само от Парламентарната но и от партията на БСП. ТЯ направи така че да не мине референдума за българския ЛЕВ и преоценка на членството ни в ЕС и НАТО. Мизерна никакаквица е тя и учи нашите студенти идиотката

