Голяма рокада в БСП. Киселова става шеф

Драгомир Стойнев вече не е председател на парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, а Кирил Добрев - зам.-председател. Председател на ПГ на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА става доц. Наталия Киселова.

Промените в ръководството на червената парламентарна група обяви от трибуната председателят на Народното събрание Рая Назарян.



Зам.-председатели на парламентарната група стават Марияна Бояджиева и Владимир Георгиев. Преди тези позиции заемаха Мая Димитрова и Кирил Добрев.

Промените в ръководството са станали на заседание на парламентарната група, обявиха от "Позитано" 20.

Киселова по-рано бе шеф на парламента. Тя е избрана за народен представител от гражданската квота в левицата.



Тези рокади се случват само няколко дни след избора на нов председател на БСП. На 7 февруари Крум Зарков зае поста. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място с 302 гласа остана Борислав Гуцанов. На трето място с 3 гласа остана Руси Статков.



С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет.



