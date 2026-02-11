Политика

Проф. Пламен Киров каза кога ще имаме служебен премиер

Според него Йотова направи много подредено провеждане на консултации

11 фев 26 | 9:00
Мира Иванова

Днес или утре най-късно ще стане ясно кой ще бъде служебен премиер. Това заяви пред БНТ проф. Пламен Киров, конституционалист и бивш конституционен съдия.

„Ако е имало забавяне на процедурата, вината не е в президента Йотова. Първо, парламентът излезе в коледна ваканция месец и половина. Второ, Радев подаде оставка. Това доведе до технологично забавяне, но не е фатално. Великден се пада в средата на април“, обясни той.

Според него Йотова направи много подредено провеждане на консултации с потенциални кандидати за министър-председател и с парламентарните групи, което е нейно конституционно задължение.

Смята, че предизборната кампания е започнала още от края на миналата година.

„Сред петимата, които се съгласиха да бъдат служебни премиери, само Гюров направи уговорка след консултациите с президента. Каза: „Приемам без скрити условия.” Крайният смисъл на това словосъчетание какво значи? „Аз приемам, но пък Вие ще сте длъжни да приемете онези, които аз предлагам.“ Той трябва да напусне поста в БНБ в момента, в който бъде назначен за министър-председател“, уточни Киров.

Мира Иванова

