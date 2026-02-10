Драгомир Стойнев попиля Радостин Василев: Предизборен скеч!

Председателят на ПГ на БСП Драгомир Стойнев попиля Радостин Василев заради скандалното поведение на лидера на МЕЧ по време на консултациите с президента Илияна Йотова. Василев арогантно нападна държавния глава, селд което напусна залата без да чуе отговора на Йотова.

"Категорично осъждаме езика на обиди, нападки и ниски внушения срещу президента на България Илияна Йотова и президентската институция", написа Стойнев във Фейсбук.

"Радостин Василев и МЕЧ подменят политиката с агресия. А публичната грубост е признак на огромен дефицит на личностна стабилност и ценностна система", категоричен е социалистът.

По време на консултациите на "Дондуков" 2 лидерът на МЕЧ нападна президента Йотова, заявявайки: "Радев е използвал президентството да направи партия, а вие президентския пост за своя бъдеща кампания".

Ето какво написа Драгомир Стойнев:

"Да, те са в парламента, защото са получили проценти обществено доверие. Но Радостин Василев не може да бъде говорител на парламентаризма. Съмнявам се, че дори хората, които са му дали своята подкрепа, ще припознаят неговия език на омраза и разделение.

Последният скеч на Василев в Президентството е именно „предизборен“. МЕЧ нагло използва авторитетната трибуна на консултациите при президента за предизборни цели.

Днес много се говори за разпад на институциите и на ценностите. Истината е, че този разпад се задълбочава именно от подобен тип поведение – когато политиката се превръща в конфронтация, безобразен език и театралничене.

Особено тревожна е злоупотребата с категорията „морал“. В българската политика твърде често моралът се използва не като принцип, а като оръжие за политическо дискредитиране. Истинската моралност не е в силните думи и в публичните обвинения, а в отговорното отношение към институциите, към обществото и към политическия разговор.

Президентът Илияна Йотова е държавник с доказан публичен авторитет и видим през годините път. Политическите различия са нормални, но внушенията за зависимости и призивите за „лустрации“ са атака срещу институционалния ред, а не принос към демократичния дебат.

От парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ ще продължим да защитаваме уважението към институциите и ще се противопоставяме на политиката на обидата, внушенията и ескалацията.

България има нужда от разум, отговорност и институционална стабилност. Всичко останало е шум, който разрушава доверието в държавата."





