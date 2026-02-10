Киселова разкри кога ще научим името на новия служебен премиер

Личността на служебния министър-председател може да стане ясна още в средата на седмицата, а указът за назначаването му се очаква около 18 или 19 февруари. Това автоматично поставя въпроса и за датата на предсрочните парламентарни избори, като насрочване около Великден би предизвикало сериозни критики. Това разкри пред бТВ бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова.

Паралелно с това напрежението около промените в Изборния кодекс расте, а вероятността от президентско вето остава висока. В този контекст БСП влиза в решаваща фаза след избора на нов лидер и преди поредния изборен тест, стана ясно от думите й.

Служебният премиер и графикът за изборите

Киселова прогнозира, че „в сряда или четвъртък ще има поканен, който да представи състава на правителството“, а малко след това президентската институция ще издаде указ за назначаване на служебен министър-председател. Според нея процедурата този път е по-сложна, тъй като кръгът от потенциални кандидати е разширен до петима.

„Преди при покана се отзоваваха един или двама души от списъка с длъжностни лица, сега кандидатите са пет и затова консултациите са различни“, обясни Киселова. Тя подчерта, че сериозни критики биха възникнали, ако изборите бъдат насрочени около католическия или православния Великден, което ограничава възможните дати за вота.

Рамките пред служебния кабинет

Според Киселова служебното правителство ще положи клетва пред Народното събрание и ще работи в ясно очертани рамки. „Г-жа Йотова постави две рамки - подготовката на изборите и въпроса за бюджета“, посочи тя, като допълни, че финансовата политика и ролята на министъра на финансите ще бъдат ключови в периода до вота.

Тя отбеляза още, че не очаква нови консултации преди съставянето на служебния кабинет и че политическите сили вече дават сигнали кого биха подкрепили или отхвърлили за служебен министър-председател.

Изборният кодекс и възможно вето на Йотова

Особено напрежение предизвикват промените в Изборния кодекс, най-вече по темата за гласуването в чужбина и използването на сканиращи устройства. Киселова напомни, че по време на обсъжданията в БСП е било взето решение депутатите да гласуват по съвест, а тя лично е била против част от текстовете.

„Г-жа Йотова в публичната част от консултациите даде ясно да се разбере, че не е съгласна с промените в процедурата“, заяви Киселова и допълни, че е „много вероятно“ Илияна Йотова да наложи вето. Според нея проблемът с вота зад граница остава нерешен, тъй като държавата реално не знае колко са българските избиратели извън страната. При евентуално вето въпросът отново ще бъде обсъждан в парламентарната група на БСП.

Новият лидер и изпитанието пред БСП

Киселова коментира и избора на нов председател на БСП, определяйки партийния конгрес като „изключителен ден“, който е напомнил за връзката между вътрешнопартийната и държавната демокрация. По думите ѝ признаването на грешки и изборът на нов лидер са знак за промяна.

„Нека да дадем поне 100 часа на Крум Зарков“, призова тя и отхвърли тезите, че БСП е в необратим упадък. В същото време предупреди, че предсрочните парламентарни избори ще бъдат сериозно изпитание за партията, тъй като „времето за експерименти приключи“.

