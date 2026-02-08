БСП със свеж лидер, Радев с потенциален партньор

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП може да се окаже повратна точка не само за самата партия, но и за по-широкия политически процес в страната. Според анализатора Първан Симеонов, който даде интервю за БНР, този ход увеличава шансовете на социалистите да се върнат в парламента и променя баланса в навечерието на нови избори, включително в контекста на очаквано политическо активизиране около Румен Радев.

Нов лидер, нов шанс за БСП и за парламентарно присъствие

По думите на Симеонов изборът на Крум Зарков идва в критичен момент за БСП, когато партията реално е била застрашена да остане под изборната бариера. Анализаторът подчертава, че появата на политически проект около Румен Радев сериозно е притискала левицата, но новият лидер носи „свежа енергия“ и шанс за мобилизация. Според него Зарков е сред малкото останали на терена политици със съдържание, биография и капацитет за реален политически разговор, което може да върне доверие сред традиционния електорат и да привлече нови групи.

Ефектът „Радев“ – заплаха и възможност едновременно

Симеонов вижда в развитието около Радев не само риск за БСП, но и потенциална възможност. Според него стабилизирана левица с нов лидер може да се превърне в естествен парламентарен партньор на евентуален политически проект около Радев. Анализаторът допуска, че именно това пренареждане може да доведе до по-широки коалиционни формули след изборите и до нови тематични мнозинства, включително по ключови институционални въпроси.

Активността като ключов фактор и кризата на легитимността

Симеонов очертава няколко фактора, които биха могли да доведат до по-висока избирателна активност – протестни процеси, появата на нов политически играч около Радев и общата мобилизация на партиите. Той напомня, че България е преминала от избори с над 3,5 млн. гласуващи към вотове с под 2,5 млн., което поставя под въпрос легитимността на институциите. Според него днешният вот е доминиран от твърди ядра, мотивирани повече от противопоставяне и омраза, отколкото от реален избор, а по-високата активност би могла да върне смисъла на демократичния процес.

Изборният процес, недоверието и нуждата от промени

Социологът се позовава и на изследване на агенция „Мяра“, което показва много ниско доверие в честността на изборния процес след последния парламентарен вот. По думите му проблемът не е само в процедурите, а в „менюто“, което политиката предлага. Той смята, че появата на нов голям играч ще постави на дневен ред промени в изборното законодателство, които да създадат увереност у гражданите, че вотът е честен. Според него хартиеното гласуване в сегашния контекст се е оказало проблематично, а увеличаването на машинното гласуване и модернизирането на преброяването са неизбежни теми.

Политически завои, компромиси и търсене на нови мнозинства

Симеонов допуска, че в следващите месеци може да се стигне до сериозни размествания, включително опити на Бойко Борисов да се дистанцира от Делян Пеевски при формиране на нови мнозинства. Той отбелязва, че Радев запазва по-обрана публична роля, което според него е правилна пиар стратегия – създава енигматичност и оставя отворени врати. Анализаторът вижда сигнали за постепенно сближаване между президентската институция и либералната общност, включително чрез позиции по теми като гласуването в чужбина, и смята, че това може да доведе до тематично мнозинство след изборите.

