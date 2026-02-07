БСП със съдбовен конгрес. Решава за лидера

Конгресът на БСП се събира днес и утре в Националния дворец на културата в София в момент, който все по-често дори вътре в партията се описва като съдбоносен. На масата не са просто отчет и платформа, а въпроси за лидерството, за посоката и за това дали БСП има шанс да излезе от дългата си криза като разпознаваема политическа сила. Делегатите ще трябва да дадат отговор не само на това кой ще води партията, но и дали тя ще продължи да се разпада или ще опита рестарт.

Анализ след властта и след оставките

В дневния ред на конгреса влиза анализът на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков – участие, което приключи с оставка на кабинета след протести и остави след себе си тежки въпроси за политическата цена, платена от социалистите. Именно този период се превърна в един от катализаторите на вътрешното напрежение, довело до масовата оставка на Изпълнителното бюро в средата на декември.

Тогава оставките бяха подадени пред председателя на БСП Атанас Зафиров, а Националният съвет беше принуден да влезе в кризисен режим. Само няколко седмици по-късно, на 10 януари, беше взето решението за свикване на конгреса – ход, който ясно показа, че конфликтът вече не може да бъде овладян с вътрешни маневри.

Сблъсъкът около тайминга и въпросът за оставката

Официално спорът не беше дали да има конгрес, а кога да се проведе. Неофициално обаче битката беше и остава за лидерския пост. Атанас Зафиров нееднократно заяви, че няма намерение да подава оставка и че конгресът е част от нормалния партиен цикъл. Част от партията обаче видя в този тайминг опит за задържане на властта и отлагане на неизбежното.

Три седмици след първоначалното решение Националният съвет с мнозинство потвърди датите 7 и 8 февруари, въпреки предложението на ръководството за отлагане. Според председателя на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков това решение е ясен знак, че партията върви към смяна на председателя и че именно конгресът ще реши политическата съдба на Зафиров.

Битка за лидерството и търсене на ново лице

Конгресът ще трябва да избере и нов председател на БСП – решение, което ще определи дали партията ще продължи по инерция или ще направи опит за дълбока промяна. Сред номинираните от партийните структури са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и самият Атанас Зафиров.

Някои от кандидатите вече открито говорят за необходимостта от нов тип лидерство. Борислав Гуцанов призна, че има сериозна подкрепа в номинациите, но подчерта, че решението трябва да отчита времето и тежката ситуация, в която се намира партията. От своя страна Габриел Вълков остави отворен въпроса дали ще остане в надпреварата, като заяви, че ще прецени шансовете си непосредствено преди гласуването.

Конгресът като последен шанс

Освен избор на председател, делегатите ще обсъдят и платформа за следващите предсрочни парламентарни избори – документ, който трябва да даде отговор какво всъщност предлага БСП на избирателите си след години на вътрешни конфликти и електорален срив. За мнозина вътре в партията този конгрес не е просто организационно събитие, а последен шанс за възстановяване на доверие и политическа идентичност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com