Драгомир Стойнев: Конгресът на БСП не е кризисен, а мобилизационен
Форумът трябва да подготви партията за парламентарните и президентските избори
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Форумът трябва да подготви партията за парламентарните и президентските избори
Обсъжда се съдбата на ръководството, участието във властта и бъдещето на левицата
Социалистите отчитат щети от управлението, но отхвърлят сценарий за срив
Заместник-председателят е категоричен, че Атанас Зафиров няма да бъде преизбран
Партията търси изход от кризата и шанс за политическо оцеляване
Корнелия може да бави топката до конгреса
Социалистите свикват конгрес в началото на 2014 г., за да готвят европейските избори през май