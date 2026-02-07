Драгомир Стойнев: Конгресът на БСП не е кризисен, а мобилизационен

Конгресът на БСП не е кризисен или „инфарктен“, а ключов форум за мобилизацията на партията преди предстоящите парламентарни и президентски избори. Това заяви председателят на парламентарната група на БСП-Обединена левица Драгомир Стойнев, като подчерта, че основната цел на конгреса е активизирането на структурите и очертаването на ясна политическа посока в навечерието на интензивен изборен цикъл.

„В никакъв случай не можем да говорим за инфарктен конгрес, за кризисен конгрес. Основната ни задача е мобилизация на партията преди парламентарните избори“, заяви Стойнев. По думите му именно предстоящите избори правят форума особено важен, тъй като той трябва да даде отговор как БСП ще продължи оттук нататък както по отношение на парламентарния вот, така и на президентските избори през септември и октомври.

Стойнев акцентира и върху значението на колективното начало в партията, като подчерта, че решенията не трябва да се свеждат до позицията на отделни лидери. „Важното е, че в БСП продължава колективният дух да цари, защото в крайна сметка не е толкова съществено какво мисли конкретният лидер или председател на парламентарната група, важно е какво мислят членовете на партията“, посочи той. По думите му Националният съвет вече е взел решение за провеждането на конгреса, а именно делегатите ще определят посоката на развитие на партията.

По отношение на лидерския въпрос Стойнев заяви, че решението ще бъде изцяло в ръцете на Конгреса, като ключов момент ще бъде докладът на настоящия председател Атанас Зафиров. „Очакваме този доклад с нетърпение, за да ни стане ясно дали той ще подаде оставка или ще продължи курса напред. Ако той подаде оставка, следователно тук трябва да изберем ново лице“, каза Стойнев.

Председателят на парламентарната група изрази надежда, че дебатът на конгреса ще бъде остър, но конструктивен. „Надявам се на един истински другарски дебат. Надявам се на другарска битка, по-скоро съревнование. Нека най-добрият победи“, допълни той.

По темата за евентуално взаимодействие с политически проект, свързван с президента Румен Радев, Стойнев коментира, че подобна формация би била конкурентна на БСП, а не естествен партньор.

