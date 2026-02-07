Таков постави нова цел пред БСП, проговори за Радев

200 000 гласа на предстоящите избори! Тази цел постави пред БСП зам.-председателят Иван Таков, председател на БСП-София и един от основните претенденти за лидерския пост. Защо не повече, попита Таков и отговори: Защото можеби не е реалистично. Защо не по-малко? Защото е пораженческо, допълни Таков пред делегатите на 51-ия конгрес на Столетницата.

Кои са тези 200 000 българи? Това са хората на труда, всеки, който примитивният капитализъм лишава от правото на достойни старини и лична реализация. Хора, които очакват смислено политическо предложение. Какво можем да им предложим? Нова физиономия и нови идеи, заяви Иван Таков.

БСП трябваше да представи мечта за българската държава. Имаме политически документ, който трябва да върне БСП към хората, продължи лидерът на БСП-София.

Той коментира явяването на Румен Радев на изборите. На тези избори ще имаме конкуренцията на Румен Радев. Наясно сме, че избиратели на БСП може да гласуват за него. Той е голям шанс за БСП. Но не, за да се присламчим към него, а защото той ще мобилизира желаещите за промяна. Радев няма да се позиционира вляво. Представяте ли си какво би станало, ако той беше излязъл с истинска лява програма, попита Таков.

И заяви, че шансът на БСП е радикална социалистическа платформа. Само така ще сме конкурентни, допълин социалистът.

Най-важно днес е да си стъпим електорално на краката. Ако сме обединени, работим и мечтаем, ще дойде въпросът и за властта. Нужен ни е хладен разум и сърце, заяви Иван Таков

