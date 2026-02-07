Битка за БСП. Кои са кандидатите (НА ЖИВО)

БСП провежда в събота и неделя – 7 и 8 февруари, в НДК извънреден конгрес за избор на нов председател на партията.

В дневния ред е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров и беше насрочено заседание на Националния съвет на партията на 10 януари.

Това стана няколко дни, след като правителството на Росен Желязков, в което участва и „БСП-Обединена левица“, подаде оставка след протести в страната.

На 10 януари Националният съвет взе решение за конгрес на 7 и 8 февруари – преди предсрочните парламентарни избори.

След решението на Националния съвет лидерът на БСП Атанас Зафиров коментира, че времето за свикване на конгрес е непосредствено след изборите няма да подаде оставка. Националният съвет обаче потвърди решението за конгрес този уикенд. Беше приет и план за организацията на заседанието на конгреса, както и проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори.

Сред номинираните от партийните конференции за нов лидер на БСП са Крум Зарков, който коментира номинацията и бъдещето на партията в интервю за предаването „Тази събота и неделя“ на bTV, още Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и др.

