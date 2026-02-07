Зафиров хвърли кърпата. Драматични признания (НА ЖИВО)

Лидерът на БСП Атанас Зафиров подаде оставка пред конгреса. Не искам да участвам в разделенията, мотивира се той.

Зафиров направи това в края на доклада си пред делегатите на 51-вия конгрес на БСП.

"Днес правя крачка назад. Отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото на избрания да представлява колективната воля. Но не се оттеглям, не напускам. Не се дистанцирам от отговорността. Подавам своята оставка пред конгреса на партията, но не защото ви предавам, или се отричам от постигнатото!", обяви Зафиров.

Зафиров подчерта, че остава в партията. "Оставам – заради БСП, заради онова твърдо ядро в партията, което не напусна и в най-тежките моменти. Оставам заради хората по места, които продължават да носят червената идея не като пост, а като кауза. И защото вярвам, че БСП не е изчерпана, а е объркана. обърканото се подрежда, когато има смисъл, а не когато се сменят лица.

Лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП днес - най-важният въпрос е пътят", заяви Зафиров.

"Това ръководство на БСП няма външни зависимости. Няма задкулисни договорки, няма скрити ангажименти, няма външни центрове на влияние. Единствената зависимост, която сме имали и имаме, е зависимостта от интереса на държавата и от смисъла да участваш във властта само тогава, когато можеш реално да служиш на хората и на каузата, за която съществува БСП" подчерта пред делегатите той.

Заставам тук с усещането, че този момент вече сме го изживели, със същата тежест, може би не изцяло със същите лица, но със същия въпрос - ще имаме сили да опазим партията и да й дадем бъдеще, или ще я оставим да се движи по инерция", започна речта си председателят на БСП Атанас Зафиров по време на конгреса на партията.

"Днес БСП е под напрежение, под съмнение, под въпрос. Чуват се гласове на тревога, на гняв, на нетърпение. Чуват се и гласове, които настояват за бързи решения, за резки завои. За решаване на лидерския въпрос, което като панацея ще реши всички останали въпроси – електорален, структурен, организационен, финансов и най-вече въпросът за стратегическото препозициониране. Решаваме лидерският въпрос в партията, в която всички се кълнем, че не е лидерска и така гарантираме нов и светъл път напред... За пореден път", продължи той.

"Бързите маневри по върховете не означават бързо движение в структурите. Ние все още имаме какво да губим – твърдото, упорито и старо ядро. То не е шумно, не създава непрекъснато съдържание в социалните медии, но то отива да гласува. А ни предстоят не само парламентарни, но и президентски избори", предупреди той.

Зафиров отбеляза, че когато е поел председателският пост, БСП е била изправена пред риск от разпад. "Беше буквално във финансов срив със запорирани сметки и риск за загубим имущество, с реална опасност дори да не успеем да се регистрираме за избори, а лявото бе нестабилно и бе загубило обединителен център", описа той ситуацията преди година. След което се похвали, че е стабилизирал финансовото състояние на БСП, спасил е партийния вестник ДУМА, намалил е вътрешно-партийното напрежение.

"Нашият електорат се свиваше, докато ние водехме битките си. Глобалната криза разклати познатия ни неолиберален модел. Появиха се съвсем нови хора на труда - дигитални", заяви в словото си пред форума Атанас Зафиров.

Ако бяхме останали в удобна опозиционност, пак днес щяхме да сме тук - амбициите на Радев не са от вчера, каза Зафиров, обяснявайки защо левицата е участвала в управлението с ГЕРБ и ИТН.

За влизането в кабинета, Зафиров подчерта, че една година е спазвал съвестно решенията, взети от партията.

"Влизането на БСП в управлението не беше плод на наивност, нито на властолюбие. То беше осъзнат, труден и рисков избор, направен в условията на дълбока институционална криза, блокирана държава и изчерпана легитимност на политическия процес. В този момент БСП прецени, че отговорността към обществото изисква не удобна опозиционност, а участие – за да бъдат защитени доходите, социалната сигурност и елементарната стабилност на държавата. В управлението БСП не влезе, за да се хареса, а за да наложи политики", подчерта вицепремиерът в оставка. А като политики, за които социалистите в кабинета са се борили, той изтъкна опитите за налагане на социално ориентиран бюджет, защита на уязвимите групи, овладяване на инфлационния натиск и др.

"Това не бяха символични жестове, а реални управленски действия, които щяха да бъдат невъзможни, ако бяхме отстрани. Второ, много важно: Влизането в управление беше резултат от натрупано силно вътрешнопартийно настроение срещу яловата опозиционност и капсулацията, които постепенно изяждаха партията отвътре", обясни Зафиров за влизането на БСП в кабинета.

Зафиров обърна специално внимание на млади лица на БСП са влезли в парламента, МС, в агенциите и др. Едно поколение на БСП, макар и в рамките на нашето малко представителство в законодателната и изпълнителната власт, получи шанс да има амбиции. И днес виждам част от тези амбиции в тази зала, каза вицепремиерът в оставка.

Според него е важно какъв път ще избере БСП - на бързи жестове или на дълбока промяна, на програмни промени, писани набързо, или на ясна визия за държавата, икономиката, мястото на труда и др.

"Ако не отговорим честно на тези въпроси, нов председател няма да ни спаси. Аз няма да бъда пречка, но и няма да бъда безучастен наблюдател. Оставам, за да помогна този път да бъде намерен. И защото тази партия е преживявала много повече от днешната криза", завърши речта си Зафиров.

На конгреса са регистрирани 689 делегати. Сред гостите е президентът от 2002 до 2012 г. Георги Първанов, който бе бурно аплодиран.

Форумът на 7 и 8 февруари решава ключови въпроси за лидерството, курса и подготовката за предстоящите парламентарни избори.



Над 20 са номинациите за нов лидер на БСП, като най-споменавани са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габирел Вълков, Калоян Паргов. Очаква се гласуването да започне късно днес, а утре новият лидер да бъде излъчен на балотаж.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com