Иван Таков: Платформата на БСП за изборите връща партията вляво - там, където тя има най-голяма тежест

Платформата на БСП за предстоящите предсрочни парламентарни избори връща партията вляво на политическата карта - там, където тя има най-голяма тежест. Това заяви Иван Таков, председател на Градския съвет на БСП - София и на Работната група за изготвяне на платформата и насоките на партията за предстоящите предсрочни парламентарни избори за 52-рото Народно събрание. На заседанието на Националния съвет в събота той представи основния документ - политическата платформа. Тя беше приета с пълно единодушие от присъстващите членове.

"Благодаря на всички, които се включиха с идеи и предложения, за желанието, активността и положените усилия. Радвам се, че на пленума се получи оживена дискусия. Със сигурност ще вземем предвид всички забележки и допълнения, коментира Иван Таков. - Този път решихме да подходим различно при изготвянето на платформата. На първото заседание на Работната ни група чухме много и различни мнения. Основната част от тях бяха свързани с политиките, които БСП трябва да отстоява. Затова решихме да работим по платформа в два документа - политическа платформа и мерки по сектори за изпълнение на политическата платформа. Подготвяме и трети документ - Манифест. Той ще съдържа есенцията от политическата платформа, която е под наслов "Една друга България е възможна".

Иван Таков беше категоричен, че е крайно време БСП да се върне на мястото си на българската политическа карта, на което има най-голяма тежест. А именно твърдо вляво. "Затова бих нарекъл политическата платформа, която предложихме, "завръщане към корените", заяви той. - БСП понесе целия императивен натиск на трансформацията на системата след промените през 1989 г. За всичкото това време БСП допусна много грешки. В политиката обаче има грешки, които не можеш да избегнеш. Понякога се налага да предприемеш действия, които не искаш да предприемаш. Имаше решения, които БСП не искаше, но трябваше да вземе през годините назад. В крайна сметка е много важно днес да осъзнаем една истина - ако не могат да избегнат грешките, мъдрите политици и политически партии поне трябва да се опитат да не ги повтарят. Истината е, че поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото".

Председателят на Градския съвет на БСП - София отбеляза, че през последните близо две десетилетия се нагледахме на борци с корупцията. "Взимаха властта в името на борбата с корупцията, а след това се налагаше да дойде някой друг борец да ги отстрани тях, защото са корумпирани. И сега е поредното дежавю. Ще дойдат новите "добри" и "морални" със заявка, че всичко ще се оправи, коментира Иван Таков. - Корупцията в България обаче не е въпрос на морал. Тя следва от самата логика на управление в неолибералната държава. Социално-икономическите неравенства не са въпрос на мързел или липса на способности. Човекът е последната грижа на неолибералната държава. Това е държавата на малцинството олигарси, а не България, която българските граждани искат".

Иван Таков посочи, че чрез политическата си платформа социалистите категорично заявяват волята и готовността на БСП да вложи всички възможни усилия и средства за качествена промяна на България и на българското общество към бъдеще, в което българите не са заложници на неолибералния модел, подвластен на олигархичния капитализъм. "Бъдеще, в което равноправието, сигурността и закрилата на правата и законните интереси на всеки човек ще бъдат поставени на първо място, каза той. - БСП е гласът на хората на труда - на наемните работници, на малките предприемачи, на хората от свободните професии, на всеки, когото примитивният капитализъм, наложен в годините на прехода, лишава от правото на достойни старини, социална закрила и правото на лична и професионална реализация. В България все по-ясно наблюдаваме дълбоко класово разделение, в което малцина свръхбогати концентрират ресурси и печалби без обаче да дават своя съответстващ принос за развитието на държавата и обществените системи. В тази среда пред нас, социалистите, стои първостепенната задача да бъдем представител и защитник на огромното мнозинство от хора, които са ощетени от наложеното класово разделение".

В политическата си платформа социалистите предлагат 4 основни стъпки към бъдещата социална България - Промяна на данъчната и осигурителната система: справедливост между капитала и труда; Радикална реформа в здравеопазването, образованието, икономиката и културата: права и блага, а не стоки и услуги; Финансова и политическа децентрализация - реална власт за общините и хората; Мир и суверенитет.

"Давам си сметка, че с подобна платформа трудно ще си намерим политически партньори на този етап, защото всички изглежда си харесват неолибералната държава, ако може леко тунингована с морал, каза Иван Таков. - Но съм убеден, че това е платформата, с която БСП ще застане на страната на мнозинството българи. И когато дойде подкрепата от тях, тогава ще дойде на дневен ред и въпросът за властта. Дотогава ни чакат много работа и битки".

Председателят на БСП - София отбеляза, че когато системите не работят, човешкото действие е решаващо. "Ако не действаме ние - хората на труда, интелектуалците, младите, възрастните, всички, които платиха цената на прехода - ще продължат да действат онези, които вече притежават властта, капитала и влиянието. И тогава нищо няма да се промени. Неравенството ще се задълбочава, бедността ще се нормализира, а националното унижение ще се превърне във всекидневие, коментира Иван Таков и призова: "За да получим шанс да изпълним нашата платформа има едно много важно условие - Партията да се консолидира. Да се обединим зад тази платформа и да вървим напред заедно".

