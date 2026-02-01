ДПС почете паметта на жертвите на комунистическия режим

Зам.-председателите на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов и Искра Михайлова, народният представител Исмаил Осман, Едиз Саидов-областен председател на ДПС - София-град и младежи от ДПС почетоха паметта на жертвите на комунистическия режим и присъстваха на панахида пред параклиса „Всички български мъченици“ в парка пред НДК. От името на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО пред Мемориалната плоча на жертвите на комунистическия режим бяха поднесени венци и цветя.

