ДПС с мерки срещу скъпите горива. Цонев разкри три сценария за кризата

Пакет от мерки в защита на хората и бизнеса от негативните последствия на скъпите горива заради войната в Иран при парламентът по предложение на ДПС. Проекторешението влезе в пленарната зала три дни, след като ПГ на ДПС-Ново начало предизвика специално изслушване на изпълнителната власт в парламента. След дебата партията на Делян Пеевски обеща светкавично да изготви мерки в подкрепа на хората и бизнеса - особено транспортния бранш, които страдат най-много от кризата. Проекторешението, което задължава служебния кабинет да направи програма за компенсиране на щетите за хората и бизнеса, бе внесено в НС от зам.-председателите на ДПС Йордан Цонев, Искра Михайлова и Станислав Анастасов.

С него парламентът възлага на Министерски съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. Министерския съвет следва разработи програма за подкрепа на предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси. Решението предвижда подпомагане на градския транспорт, болници, училища, детски градини и ясли, на земеделските производители.

Точка трета от решението предвижда подпомагане на най-уязвимите групи от населението с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане.

За целта се създава фонд за подпомагане като средствата в него постъпват от допълнителните приходи в бюджета от ДДС вследствие повишените цени на суровия петрол сорт бренд и втечнения природен газ.

Икономическата ситуация в света се влошава вследствие на поредния военен конфликт и то в района, който е основен енергоизточник за целия свят, каза Цонев, представяйки мотивите за проекторешението.

Имаме желание от нашата парламентарна група да не се политизира кой го внася решението, а да се опитаме да отворим възможността служебният кабинет веднага да предприеме мерки, посочи депутатът от ДПС.

Решението е неутрално от гледна точка на това, че няма да промени приходите и разходите, тоест бюджетния баланс. То дава възможност на изпълнителната власт да осъществи правомощията си, да направи дизайна на тези помощи, сама да реши какви да бъдат те, как и от кога да действат, както и обхвата им, посочи още Йордан Цонев.

По думите му кризата носи много сериозни рискове. На практика световната икономика е изправена пред три сценария.

Първият е базовият, при който кризата приключва по-бързо и флуктуацията на цените продължава месец-два-три. Този сценарий обаче вече е изчерпан и е зад гърба ни, каза Цонев.

Вторият сценарий е доста напрегнат, но все още е управляем. Това е сценарият, при който цените на барел са 105-110 долара. Ние вече сме в този сценарий. Той иска енергични мерки. При него ще има траен инфлационен натиск, както върху бизнеса и домакинствата, така и върху съответните бюджети, посочи финансовият експерт на ДПС. И обясни, че става дума за целия ЕС, където мислят за мерки, а някои държави вече ги предприеха.

Има и тежък сценарий, до който сме много близо. Ако кризата продължи повече от няколко месеца, цените ще отидат на 130 долара за барел, има прогнози и за 150 долара за барел. При тази ситуация няма да говорим само за инфлационен натиск, а и за стагфлация, предупреди Йордан Цонев.

В последните седмици много сериозни институции и икономисти, включително МВФ, говорят за този сценарий и това, което ще се случи с икономиките, с публичните финанси, с бизнеса и населението в различните региони. Не казвам всичко това, за да плаша бизнеса и хората, а защото сме длъжни да предвидим тези сценарии, посочи депутатът.

Смятам, че ако оставим служебното правителство да прави дизайна на мерките без приет и действащ редовен бюджет ще направим голяма грешка. Възможностите му са ограничени, защото няма бюджет и защото няма мнозинство зад себе си, което да вземе мерки, коментира още Цонев.

Затова предлагаме това решение. Вчера след бюджетна комисия разбрах, че е имало разговори в т.нар. правителствените среди това решение да се бори на база твърдения за противоконституционност. Това е протегната ръка - не от любов на ДПС към кабинета, опазил ни Господ, а защото тук става въпрос за българската икономика, за бизнеса, за гражданите и евентуално за публичните финанси, заяви Цонев.

Това решение е основата върху която правителството да изработи антикризисна програма. Постъпваме достатъчно коректно към изпълнителната власт и даваме възможност да се реализират политики за защита при всички възможни сценарии, посочи още той.

