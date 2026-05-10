Министър с извънредно решение! Разпореди двойна ревизия

До седмица Илин Димитров ще обяви резултатите от проверките

10 май 26 | 18:17
Мира Иванова

Министърът на туризма доц. Илин Димитров възложи цялостна проверка на Министерството на туризма. Това съобщи той пред TravelNews.

Пълен одит ще бъде направен освен на служебното ръководство, но и на Мирослав Боршош по времето на правителството на ГЕРБ-ДПС, както и на министрите по-назад във времето.

На проверка ще подлежат обществените поръчки, концесиите и търговете на плажовете, разходването на бюджетни средства и др., заяви Илин Димитров.

"Моята първа стъпка винаги е била една и съща - ще направя анализ и одит на министерството и ще дадем с екипа ни пресконференция, може би след една седмица, на която ще съобщим какво сме заварили и какви приоритети имаме", заяви Илин Димитров.

Мога да обещая целенасочена и фокусирана работа по основните ни приоритети, открит и активен диалог със сектора и най-вече - професионализъм и прозрачност при взимането на решенията, коментира още министърът.

