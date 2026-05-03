Туризмът ни тръгва към силно лято, но с нарастващи рискове

Повече от 2 млрд. евро приходи от туризъм очаква България през летния сезон, сочат прогнози на Института за анализи и прогнози в туризма, предоставени на бТВ от Румен Драганов. Очакванията обхващат периода от май до септември, като онлайн резервациите могат да надхвърлят 25 милиона - около 15 милиона от български туристи и над 10 милиона от чужбина.

Данните очертават силен старт на сезона, подкрепен от стабилен интерес към страната. Според експертите България продължава да се възприема като сигурна дестинация в условия на международна несигурност.

Първите сигнали от морето идват от Слънчев бряг, където вече пристигнаха организирани групи туристи. В един от първите отворени хотелски комплекси за сезон 2026 са настанени около 600 гости от Румъния. Управата отчита рязко увеличение на разходите - около 30 на сто спрямо миналата година, докато цените са повишени умерено с между 5 и 10 на сто. Стратегията е насочена към запълване на базата и постигане на резултати, близки до рекордните от предходния сезон.

Подобна картина се очертава и в други хотели в курорта. Основният поток от чуждестранни туристи се очаква от Полша, Румъния, Великобритания и държави от Централна Европа, докато делът на българските туристи остава по-нисък. Натискът върху бизнеса идва основно от поскъпването на горивата и храните, което води до около 30 на сто по-високи разходи, без възможност за пропорционално увеличение на цените.

„Цените са договорени от миналата година, по принцип договарянето с чуждестранните партньори става от миналия сезон. Средното увеличение е между 5 и 8 на сто в зависимост от пазарите, като значителното нарастване на разходите едва ли ще успее да компенсира този ръст“, заяви Христо Караилиев.

На този фон представители на бизнеса и синдикатите настояват за допълнителни мерки за подкрепа, особено на фона на напрежението в Близкия изток, което влияе върху цените на енергията и логистиката. Очакванията са цените на нощувките да се повишат с до 10 на сто спрямо миналото лято, но това няма да е достатъчно за компенсиране на всички разходи.

В по-малките населени места по Черноморието, където традиционно почиват предимно български туристи, се очаква по-слаб сезон и възможен отлив на клиенти. Това създава риск от неравномерно развитие на туристическия сектор, при който големите курорти ще запазят висока заетост, а по-малките дестинации ще срещнат затруднения.

