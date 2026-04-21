Най-добрите дестинации за селски туризъм в Европа

Въпреки че най-нашумелите туристически дестинации са големите известни градове, все още има много пътуващи, търсещи скрити съкровища, които не са популярни.

Според Airbnb, особено пътешествениците от поколението Gen Z резервират престои в селски райони, най-вече в Италия, Франция, Испания и Германия.

Като разглежда селските дестинации с най-голям ръст на търсенията на годишна база, платформата за краткосрочни наеми е изготвила списък с най-популярните места във всяка от тези страни. Ето накъде да се отправим и какво да правим там.

Рохалес, Испания

Може да избегнем тълпите на Барселона и вместо това да се насочим към Рохалес. Разположено в провинция Аликанте, селото е най-известно със своите пещерни къщи, построени за първи път през XVIII век. Други забележителности включват Къщата на мидите (точно както звучи) и археологическия музей. По поречието на река Сегура има множество барове и ресторанти, където да си починем след разглеждане.

Жерармер, Франция

Наричан "перлата на Вогезите" - планинска верига в източна Франция, Жерармер е малък курортен град, разположен около езеро. Около езерото има шесткилометрова пешеходна алея, както и много туристически маршрути за по-приключенски настроените. През зимата може да караме ски, а през лятото да плуваме или да караме каяк. На всеки две години през април градът е домакин на фестивал на нарцисите с впечатляващо шествие от платформи, украсени с цветя.

Браунлаге, Германия

Курорт за здраве и зимни спортове в планината Горен Харц, Браунлаге е отличен избор за ски през зимата. През лятото той е чудесна отправна точка за Harzer-Hexen-Stieg - дълъг туристически маршрут, който преминава през цялата планинска верига и националния парк Харц. Има и популярен маршрут за планинско колоездене, а с кабинковия лифт Вурмберг ще се насладим на невероятни гледки. За тези, които търсят релакс, има множество спа курорти със сауни и басейни.

Бресаноне, Италия

Бресаноне се намира в Южен Тирол, в северна Италия. С очарователния си стар град, най-доброто време за посещение е декември, когато има възможност да разгледаме известния коледен базар.

Ако го посетим извън зимния сезон, наблизо има над 400 километра туристически маршрути, много от които минават покрай върховете на Доломитите, включени в списъка на ЮНЕСКО. На разположение целогодишно са и многобройните музеи и галерии, включително музей, посветен на производството на сирене.

Арко, Италия

Езерото Комо може да е пълно с туристи, но този град близо до езерото Гарда в областта Трентино не е. Освен да отидем до езерото, можем да се изкачим до Castello di Arco - разрушен средновековен замък с изглед към града, или да се разходим из околните планини, пише Euronews.

