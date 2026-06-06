Шокиращи цифри: Над 2 милиона българи са посещавали врачки

Малко над 2 милиона сънародници признават, че са посещавали гледачка, а 14% – астролог. Най-разпространеното убеждение е, че всичко се връща. Темата коментира Евелина Славкова в ефира на "Събуди се" по повод проучване на "Тренд".

Тя каза, че са правени две проучвания - през 2018 г. и през 2025 г. "Докато през 2018 г. наблегнахме на конспиративните теории, на това дали българите чукат на дърво, дали хвърлят чаша вода на децата си за първия учебен ден, през 2025 г. се съсредоточихме върху това дали посещават врачки, дали ходят при астролог и т.н. Това, което е интересно да отбележим, е, че през 2018 г. 35% от българите посочват, че са посещавали врачка, докато през 2025 г. този дял е 38%. Тоест в рамките на този период имаме леко повишение, макар и в границите на статистическата грешка. Става въпрос за посещения при врачки, гледачки, баячки и други подобни. По-скоро наблюдаваме устойчиво отношение към ползването на такъв тип услуги. А 53% от българите вярват, че има хора със свръхестествени способности. Тоест по един или друг начин те смятат, че тези хора могат да им помогнат. Виждаме по-скоро устойчиви тенденции в това отношение", обясни тя.

Славкова каза, че в повечето случаи хората посещават врачки, баячки и подобни, когато се намират в труден период от живота си, когато търсят решение на проблем или не са сигурни по кой път да продължат. "Това, което според мен е проблемно в тази ситуация, е когато хората прибягват до подобни практики заради здравословни проблеми и отказват традиционната медицина, доверявайки се на алтернативни методи, които често водят до негативни резултати", допълни социологът. По нейни думи тревожното е, че това се превръща в бизнес.

"Фактът, че хората вярват в подобни суеверия и посещават врачки, е част и от нашата народопсихология. Тези вярвания водят началото си още от езическите времена и са се запазили в културата ни", обясни още Славкова.

По отношение на конспирациите експертът каза, че ние сме склонни да вярвяме в такива теории, като при нас се проявяват по един начин, в западните общества - по друг.

Славкова също така смята, че тези вярвания влияят и върху политическите ни избори.

По отношение на доверието на обществото в политиката експертът каза още: "Динамиката в политиката днес е различна от тази преди 20 години, най-вече заради социалните мрежи. Всичко, което се случва в политическия живот, достига много по-бързо до хората и те формират много по-бързо положително или отрицателно отношение".

А всичко това е необяснимо, предвид факта, че сме християнска страна и тази релегия никак не толерира подобни практики. Както е казал "О, свещена простота!". Думите са на чешкият интелектуалец, опълчил се срещу корупцията още в далечната 1404г. – Ян Хус. Ето в какво е вярвал и защо е осъден и изгорен като еретик, и защо предсмъртните му думи са: Sancta Simplicitas!

Власт, нарушаваща заповедите на Бога, не може да бъде призната.

Собствеността следва да се получава по справедлив начин. Несправедливият богаташ не е нищо повече от крадец.

Всеки християнин трябва да търси истината, даже рискувайки благополучието си, спокойствието си и дори живота си.

Ян Хус остро критикува пороците на висшето германско духовенство. Изказва се против трупането на църковни богатства, като смята, че вечното спасение на хората зависи единствено от Божията воля. Затова търсещите спасение християни не се нуждаели от свещенослужители и особено от висша църковна йерархия. Ян Хус не признава папата за Божи наместник на Земята и иска създаването на чешка национална църква, независима от папската курия.

Със своите проповеди и лекции пред студентите в Пражкия университет, Ян Хус става безспорен водач на чехите в борбата им срещу германското влияние и католическия клерикализъм. Той пише произведенията си на чешки език, съставя чешка граматика и превежда латинската библия Вулгата на чешки език. Под негово ръководство в Пражкия университет започва отстраняване на германските професори и замяната им с чешки, като това приключва през 1409 г. с избирането на Ян Хус за ректор на университета.

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