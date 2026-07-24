Книгата е новият тренд: Защо четенето внезапно се оказа секси

Доскоро дизайнерските чанти, луксозните часовници и скъпите обувки бяха достатъчни, за да демонстрират статус. Днес към този списък се добавя още един необичаен аксесоар – книгата.

Все повече модни къщи използват литературата като вдъхновение за своите колекции, а четенето постепенно се превръща в символ на интелект, престиж и стил.

От библиотеката до първия ред на модните ревюта

През последните години книгите буквално се преместиха от библиотеките на първия ред на модните дефилета.

Американската марка Coach, която е особено популярна сред поколението Z, си партнира с издателството Penguin Random House, създавайки аксесоари, вдъхновени от литературни класики. На едно от последните си ревюта брандът дори организира своеобразен „клуб на читателите“, като гостите бяха питани коя е любимата им книга.

Още по-силен сигнал даде Джонатан Андерсън, който след като пое творческото ръководство на Dior, представи чанти с бродирани корици на класически произведения като „Дракула“ на Брам Стокър и „Опасни връзки“ на Пиер Шодерло дьо Лакло.

Очилата за четене вече са секси

Модната индустрия не спира само с книгите.

Всичко, което доскоро се свързваше с образа на „зубъра“ – очилата за четене, платнените торби за книги и посещенията на литературни клубове – вече се възприема като модерно и привлекателно.

Дори обикновената платнена чанта на легендарната нюйоркска книжарница The Strand Bookstore получи дизайнерска версия от Bottega Veneta, чиято цена достига около 3 259 евро.

Книгата като символ, а не като съдържание

Според модни анализатори обаче новата тенденция е по-скоро демонстрация на културен статус, отколкото истинско увлечение по литературата.

Модният критик Юджийн Рабкин дори коментира пред Business of Fashion, че отношенията между модата и литературата вече не са симбиоза, а по-скоро използване на книгата като символ на интелект и престиж.

Защо това се случва точно сега?

На фона на социалните мрежи, кратките видеа и все по-бързото потребление на информация четенето започва да изглежда като лукс.

Да отделиш часове за роман се превръща в знак, че разполагаш с време – а времето все повече се възприема като една от най-ценните валути.

Статистиката също подсилва този ефект. В Швеция данни на статистическата служба показват, че близо един на всеки трима души не чете книги, а изданието The Atlantic дори обяви, че „четенето е мъртво“.

Следва ли обрат?

Както всяка мода, и тази вероятно ще срещне своята противоположност.

Засега обаче книгата изглежда е повече от литературно произведение – тя се превръща в най-новия символ на престиж, култура и добър вкус.