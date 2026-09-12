Тя продаде 750 млн. книги, но днес почти никой не я помни. Връзката с Даяна
Розови рокли, кученце под мишница и 90 витамина на ден – зад ексцентричния образ се крие жена с удивителна история
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Розови рокли, кученце под мишница и 90 витамина на ден – зад ексцентричния образ се крие жена с удивителна история
Спечели престижната награда „Жан Моне“
Модните къщи превърнаха литературата в символ на престиж, а очилата за четене и романът в ръка вече са аскесоар номер 1
Отличава произведения, посветени на природата и връзката между човека и околната среда
Аудиопоредицата „Поетите Live и Децата“ е друго вълнуващо заглавие
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Момче разкри тайната как децата да заобичат книгите: „Без екрани!“
Пролетният панари на книгата приключва утре
Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.
„Храбър. Три пъти синьо“ е издадена с финансиране по проект към Национален фонд „Култура“
Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
Как семействата избират предмет и формат за допълнителна подготовка
Приятелите се прощават с единствения по рода си писател във Фейсбук профила му със спомени и цитати
С пет световни рекорда, включително рекорд на Гинес, тя поставя страната на глобалната карта на трансформацията
Поклонението ще се състои на 23 януари
За изключителни постижения в областта на литературата и есеистиката
Четем нов роман от легендарен холивудски актьор
Наградата се връчва от Асоциацията на словенските писатели
Максималният брой точки от изпита е 100
Какво прави тези книги толкова специални и защо Ярос се откроява на литературната сцена