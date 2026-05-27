Учителка написа книга, която учи децата как да победят страха

Страхът и как той може да бъде преодолян е основната тема в книгата за деца „Храбър. Три пъти синьо“, написана от Невена Делчева, предава БТА.

„Страхът може да е различен, да е провокиран от различни ситуации, но присъства в живота на хората“, разказа авторката, която е ресурсна учителка в Средно училище „Христо Ботев“ в град Долни Дъбник, област Плевен.

„И за тази, и за първата ми книжка, ме провокират децата, с които работя. Искаше ми се да им обясня за страха по един достъпен начин. Затова избрах да е чрез историята за едно момче, което има страх от водата. Той се поражда след като то губи баща си при инцидент в морето. Преди това е печелил награди в плувни турнири. Една среща с животинче обаче му помага да преодолее страха си и да се върне отново към плуването“, разказа за сюжета на книгата Невена.

Въпреки ангажиментите си в училище и у дома - като майка, тя казва, че намира време да пише, защото това е нейно любимо занимание.

„Бързо пиша самата история, но след това ми отнема повече време да оформя текста, той да бъде редактиран. Помощ в случая ми оказаха от издателството „Така започна всичко“, защото аз нямам много опит в оформянето на книга“, допълни авторката. Илюстрациите са създадени от художничката Димитринка Кунчева, която също е учителка.

„Храбър. Три пъти синьо“ е издадена с финансиране по проект към Национален фонд „Култура“.

Това е втората книга на Невена Делчева. Преди време тя издава „Учениците на госпожица Цвета“, провокирана от ситуации в нейната професия.

„Героите са деца със специални потребности, а госпожица Цвета е ресурсна учителка. В книжката се разказва за нейната работа, за децата – дадени са идеи и съвети за общуване с тях. Целта ми е темата за приобщаването на децата със специални потребности да стане ежедневна, да не е табу, а напротив, чрез детската книжка да бъде поставяна всеки ден и без притеснение. Надявам се това да се случи в бъдеще и чрез литературата да е една стъпка напред в тази посока“, коментира Делчева.

Според нея основен проблем все още е приемането на тези деца от възрастните. „Въпреки, че и във времето, в което и аз бях ученичка, имаше ресурсни кабинети и ресурсни учители, никой не ни казваше как да общуваме с такива деца. По-скоро ако дете зададе въпрос, отговорът беше да не питаме повече. Има неудобство при възрастните, когато говорят на тази тема“, смята авторката. „Учениците на госпожица Цвета“ е отпечатана на шрифт Адис – специално създаден за хора с дислексия, т.е. със затруднение в четенето. Страниците й са направени така, че светлината да не се отразява, да няма силен контраст.

По време на инициативата "Маратон на четенето" Невена Делчева гостува в Регионалната библиотека "Христо Смирненски" в Плевен, където се срещна с малки читатели, за да им представи "Храбър. Три пъти синьо". Книгата вече е част от фонда на библиотеката.

