МОН излезе с много важна новина за зрелостниците

Над 3000 зрелостници са подали заявления за участие в допълнителните държавни зрелостни изпити по избор, които се провеждат в периода до 29 май. Това съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Изпитите са част от майската сесия на матурите и дават възможност на учениците да повишат или допълнят резултатите си по различни учебни предмети.

Математика и английски – най-предпочитаните предмети

Над 1700 заявления само за две дисциплини. По данни на МОН най-много зрелостници са избрали:

математика – 1018 ученици

английски език – 707 ученици



Интерес се отчита и към изпитите от профилираната подготовка, където по различни предмети са подадени около 300 заявления

Как протичат изпитите



Две сесии на ден. Допълнителните матури се провеждат по предварително утвърден график:

сутрешна сесия: от 08:30 ч.

следобедна сесия: от 14:00 ч.



В рамките на първите дни зрелостниците се явяват на изпити по физика и астрономия, география и икономика, както и английски език. Следобедните сесии включват биология, информатика и различни чужди езици. Сред тях са и по-редки избори като италиански, испански, немски, руски, корейски и румънски.



Последни изпити на 29 май

Майската сесия на държавните зрелостни изпити приключва на 29 май, когато ще се проведат последните допълнителни матури. Сутринта зрелостниците ще се явяват по математика, физика и история, а следобед – по история и цивилизации и информационни технологии.

Допълнителните матури по избор дават възможност на зрелостниците да разширят профила си на кандидатстване във висши училища, като резултатите често играят ключова роля при приема.

