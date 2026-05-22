10 500 ученици и културни дейци ще се включат в най-пъстрото шествие за 24 май в Бургас

Общо 10 500 деца, ученици, студенти, духовници, културни и читалищни дейци ще шестват празнично на 24 май от 10.30 часа по ул. „Александровска“ и „Богориди“ до терасата в Морската градина в чест на светите братя Кирил и Методий и тяхното дело.

Малко преди да потегли шествието, в 10.15 часа Архимандрит Стефан ще отслужи благословия и молитва по повод празника и всички участници и зрители.

Веднага след това икона и портрет с ликовете на светите братя Кирил и Методий и надписа „Върви народе, възродени“ ще поведат 24-майския парад. След тях седмокласници от ОУ „Пейо К. Яворов“ ще носят буквите от глаголицата, а единадесетокласници от ПГМКР „Св. Никола“ ще шестват с тези от кирилицата.

В общоградското отбелязване на 24 май ще участват общо 34 детски градини, 45 училища, представители на всички университети и академични филиали в Бургас, духовенство, чуждестранни студенти, обучаващи се в Бургас, читалища и културни центрове.

Гвардейските състави на ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, духови и мажоретни ученически състави ще допринесат за още по-доброто настроение на всички участници, родители и гости на града.

Празничното 24-майско шествие ще потегли в 10.30 часа с маршрут: пл. „Тройката“ – ул. „Александровска“ – ул. „Алеко Богориди“ – Балюстрадата до Културен център „Морско казино“, като след достигане в Морската градина учениците на всяко училище ще поднесат цветя на паметник от Алеята на възрожденците.

За безопасното протичане на мащабното празнично шествие в Бургас органите на реда ще спрат движението по пресечките на улица „Богориди” с улица „Лермонтов”, улица „Константин Фотинов”, улица „Цар Симеон I” и бул. „Демокрация“, както и кръстовището на улица „Цар Симеон I“ с бул. „Булаир“, за времето от 09.30 до 13.30 часа.

В Дружество на художниците в Бургас на ул. „Александровска“ № 22 от 12.00 часа ще бъде открита традиционната изложба на бургаските художници „24 май“, на която по традиция ще бъде връчена наградата „Млад художник на годината“.

Вижте програмата, посветена на празника:

Празнична програма по повод 24 май 2026 г.

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,

просвета и култура и на славянската книжовност

24 май /неделя/

10:00 часа

КЦ „Морско казино“, Зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0

„Слово“ – Изложба калиграфия на Маргарита Дончева

Вход свободен

10:30 часа

Празнично шествие

(маршрут пл. „Тройката“ – ул. „Александровска“ – ул. „Алеко Богориди“ – Балюстрада, Приморски парк)

12:00 часа

Дружество на художниците в Бургас, ул. „Александровска“ 22

Традиционна изложба на бургаските художници „24 май“

Връчване на наградата „Млад художник на годината“

25 май /понеделник/

11:00 часа

Център за съвременно изкуство и библиотека

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов“

Представяне на книгата „Тайната на Странджа“ от Станислава Калчева

26 май /вторник/

18:00 часа

Дом на писателя, ул. „Вола“ 1

Откриване на XX Международен литературен фестивал „Свято слово“ Бургас

Представяне на Антология „Вдъхновени от Бургас“

С участието на писатели от Словения, Сърбия, Хърватия, Босна и

Херцеговина, Черна гора, РС Македония, Полша, Чехия и България

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" на Община Бургас

27 май /сряда/

12:30 часа

Остров „Св. Анастасия“ – открита сцена

„Часът на поета“ – рецитал-конкурс

19:00 часа

Дом на писателя, ул. „Вола“ 1

XX Международен литературен фестивал „Свято слово“ Бургас

Многоезични диалози: Премера на книгите: Антология „Вътрешно море“ - бургаски поети на сръбски език, съставител Милутин Джуричкович и на книгата „В навечерието на 31 февруари“ от Наталия Недялкова в превод на хърватски език - Дамир Марас

28 май /четвъртък/

17:30 часа

Център за съвременно изкуство и библиотека

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов“

Театър в кутия "Присъствие"

Мини спектакъл-импресия за един зрител

Пламен Андреев - идея и сценарий

Христина Арсенова - режисьор и актьор

Айтен Огуджу - сценография и кукли, изработка на кутия, декори

Гергана Гергьовска - изработка на кукли, реквизити

19:00 часа

Дом на писателя, ул. „Вола“ 1

XX Международен литературен фестивал „Свято слово“ Бургас

Споделено с приятели. Премиера на книгите: „Избрана поезия“ от Душица Иванович, билингва – на сръбски и български, „Ъглите в нашия живот“ от проф. Даниела Андоновска-Трайковска (РС Македония),

„Калемене на райската ябълка“ и „Napisano na voidi“ от Роза Боянова с участие на издателите Лабуд Лончар (Черна гора) и Борче Панов (РС Македония)

29 май /петък/

18:30 часа

Дом на писателя, ул. „Вола“ 1

XX Международен литературен фестивал „Свято слово“

Конкурс за мистична поезия. Награждаване. Закриване на фестивала

