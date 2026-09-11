"Върху дъщеря ми е имало насилие": Бащата на Ивана със снимки
Супер лесно е да се снабдиш с наркотици
Следете всички новини, анализи и коментари за 24 Май. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Супер лесно е да се снабдиш с наркотици
Това е исторически триумф
Нашите сънародници в ОАЕ се събраха
24 май не е носталгия, а бъдеще, каза тя за най-българския празник
Празничното шествие обедини поколения белоградчичани, които почетоха делото на светите братя
Езикът е памет, дом и характер
Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова приветства всички присъстващи и ги поздрави по повод днешния празник
И на липсата на светлина - знанието
Нека не забравяме, че нашите земи са дом на най-старите европейски култури и писмености, каза лидерът на "Възраждане"
Честванията пред библиотеката започнаха с тържествена литургия, водена от патриарх Даниил
Пловдивският владика поведе шествието за Празника на буквите
Певицата поздрави Дара за международния успех и призова България да покаже най-красивото от себе си пред света
Шествието премина от Президентството до Народната библиотека и храм-паметника „Св. Александър Невски“
Той подчерта цивилизационния принос на България и ролята на словото, просветата и духовността за бъдещето на народа
Великият музикант и поет навършва 85 години
Българската азбука се оказва достъпна за китайските студенти, макар някои звуци да остават предизвикателство
Министърът настоя изкуството и образованието да стигат до всички деца, включително извън големите градове
В поздравленията за 24 май водещи политически фигури откроиха ролята на азбуката, културата и образованието
Лидерът на ДПС призова знанието и познанието да водят България към по-добро бъдеще
Георги Вълчев благодари на учители, учени, творци и българските неделни училища зад граница за съхранения дух