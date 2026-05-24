Николина Чакърдъкова развълнува с думи за 24 май и Дара

„Ако в залата е Европа, извън залата трябва да бъде България“. С това послание се обърна пред Нова телевизия Николина Чакърдъкова, коментирайки бъдещо домакинство на конкурса на Евровизия у нас и мястото на българската идентичност на международната сцена.

Фолклорната изпълнителка поздрави Дара за успеха й и посочи, че артистите често се съобразяват с правилата на големите формати, но това не означава отказ от корените. Според нея София може да посрещне света с български дух, народна музика, традиционна кухня и култура.

Чакърдъкова говори и за 24 май като празник, който носи музика, памет и уважение към учителите. „Когато дойде 24 май, в главата ми звучи музика“, сподели певицата. Тя се върна към детските си години, когато целият град се е изпълвал с маршове, духови оркестри и празнично настроение, а децата са носели корони с буквите от азбуката.

„Това не беше просто празник, а голям празник“, каза Чакърдъкова. По думите й с времето все по-силно е осъзнавала значението на Деня на българската азбука, просвета и култура.

Фолклорната изпълнителка отдаде специална почит на своите учители. Тя призна, че никога не е била отличничка, но подчерта, че строгите и взискателни преподаватели са изграждали дисциплина, отговорност и уважение към знанието. „Когато отидеш на училище, изпитваш страхопочитание, уважение, респект към учителя“, спомни си тя.

Певицата говори и за внучката си, която тази година завършва първи клас. Тя разказа с усмивка колко е щастлива, че детето вече чете цели думи, без да срича, и вижда как ценностите, които е предала на своите деца, днес се предават и на следващото поколение.

Чакърдъкова постави силен акцент върху българския език, диалектите и старите думи. Според нея те не бива да бъдат „претупвани и смазвани“, защото са богатство, което трябва да се пази. „Имаме толкова богат български език. Не може да имаш толкова много и да го правиш толкова малко“, каза певицата.

