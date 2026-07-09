EAST 17 идват в Браниполе. Ретро вечер ще върне хитовете на 90-те

Браниполе ще се върне към златните години на поп и денс музиката. На 17 юли селото ще бъде домакин на мащабна ретро музикална вечер, която събира на една сцена международни и български изпълнители. Публиката ще чуе световноизвестните EAST 17, култовия рапър ROB MONEY, обичаната българска група DEEP ZONE Project и DJ Dian Solo. Концертът е със свободен вход и се очаква да се превърне в едно от големите летни събития в община Родопи.

Хитовете, с които израсна цяло поколение

Вечерта ще бъде посветена на музиката на 90-те - десетилетие, което остави едни от най-разпознаваемите поп, денс и рап хитове. На сцената в Браниполе ще прозвучат песни на EAST 17 и ROB MONEY, превърнали се в символ на цяло поколение.

Българското участие също ще бъде силно. DEEP ZONE Project ще представят част от най-популярните си парчета, а DJ Dian Solo ще поддържа ритъма и настроението през цялата вечер. Организаторите обещават концерт с много танци, познати мелодии и атмосфера на голям летен празник.

Международни имена в малко населено място

Събитието е организирано от Община Родопи, Кметство Браниполе, Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1920 г.“ и Йонка Максимова - организатор на концерти със световни ретро изпълнители в България. Именно тя отново стои зад привличането на международни музикални звезди у нас.

Идеята е Браниполе да се превърне за една вечер в сцена на голямо ретро шоу под открито небе. Подобни концерти все по-често доказват, че силните музикални събития не са запазени само за големите градове. Когато входът е свободен, а програмата събира познати имена, празникът става достъпен за много по-широка публика.

Лято, музика и спомени

Ретро вечерта на 17 юли обещава не просто концерт, а среща с музика, която много хора свързват с младост, дискотеки, касети, радиохитове и първи големи танцови вечери. За по-младата публика това ще бъде шанс да чуе на живо изпълнители, чиито песни продължават да звучат по партита и клубове.

Браниполе се готви за вечер с хитовете на 90-те, силна сцена и празнична атмосфера. Ако очакванията се оправдаят, концертът може да се превърне в едно от най-запомнящите се музикални събития в община Родопи това лято.

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