Влюбена и щастлива: Михаела Маринова показа мъжа до себе си

Певицата Михаела Маринова се наслаждава на летните дни в компанията на своя годеник и близки приятели. Изпълнителката публикува поредица от снимки в социалните мрежи, на които личи, че е в отлично настроение.

Кадрите са изпълнени с море, слънце, красиви гледки и много усмивки. На тях Михаела и любимият ѝ се забавляват във водата, а по-късно позират прегърнати на фона на морския хоризонт.

Само преди дни певицата за първи път показа ясно лицето на своя годеник. Поводът беше рожденият му ден, а към снимките тя отправи и емоционално послание.

„Днес празнувам сродната си душа. Домът не е място, домът е човек. Ти си моят дом, моята крепост. Ей така усмихнат да си вечно!“, написа Михаела Маринова.

Публикацията бързо събра хиляди харесвания и десетки коментари от фенове, които пожелаха на двойката много любов и щастие.

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