Тейлър Суифт и Травис Келси се женят тази вечер в „Медисън скуеър гардън“

Певицата Tейлър Суифт и спортистът Травис Келси ще вдигнат сватба в „Медисън скуеър гардън“ в Ню Йорк тази вечер, съобщи Асошиейтед прес (АП) като се позова на източник от правоохранителните органи, запознат с мерките за сигурност.

Спекулациите около сватбата на музикалната звезда и футболиста достигнаха връхната си точка през последните дни, посочва БТА. Това се случи след седмици на непотвърдени слухове, че събитието ще се проведе по време на уикенда за 4 юли в една от емблематичните забележителности в Ню Йорк.

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани заяви, че е подадено разрешително за „голямо събитие“ в „Медисън скуеър гардън“. „Напълно подготвени сме“, добави той. „Няма какво повече да споделим на този етап", каза кметът.

Полицейският комисар от Ню Йорк Джесика Тиш отбеляза, че полицията „разбира се, ще осигури засилено присъствие“, но също отказа да навлиза в детайли.

В рамките на тази седмица пред манхатънската арена бяха забелязани екипи, които разтоварват техника от камиони. Пред един от входовете за кратко беше разпънат голям килим, който веднага след това беше прибран.

Нищо не е потвърдено официално от двойката, въпреки многократните запитвания от страна на медиите, допълва АП.

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