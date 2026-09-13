Тейлър Суифт и Травис Келси се женят тази вечер в „Медисън скуеър гардън“
Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани заяви, че е подадено разрешително за „голямо събитие“
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Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани заяви, че е подадено разрешително за „голямо събитие“
къде може да се гледа срещата
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