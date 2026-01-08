Тази вечер е голямото дерби на Англия

Арсенал приема Ливърпул в дербито на 21-ия кръг от Висшата лига. Лондонският тим влиза в сблъсъка като лидер в класирането с 48 точки и в изключително силна форма – пет победи в последните си пет мача във всички турнири.

Двубоят е в четвъртък (08/01) от 22:00 часа и ще бъде предаван пряко по Диема Спорт 2.

Ливърпул, който е действащ шампион на Англия, заема четвъртото място с 34 точки. В последните си пет двубоя мърсисайдци записаха три победи и две равенства, но изоставането им от върха вече е сериозно.

В преките двубои напоследък има леко предимство за Ливърпул – в последните пет срещи „червените“ имат две победи, две равенства и една загуба. Въпреки това моментната форма и кадровата ситуация накланят везните в полза на Арсенал.

Микел Артета няма сериозни главоболия около състава си. Аут са Макс Дауман и Кристиан Москера заради проблеми с глезените, както и Рикардо Калафиори. Под въпрос остава Кай Хаверц, но има вероятност да получи игрови минути. Леандро Тросар и Букайо Сака са готови за титулярно участие, като Сака може да се превърне в първия футболист на Арсенал, отбелязал гол в четири поредни домакинства срещу Ливърпул.

При гостите ситуацията е по-сложна. Мохамед Салах отсъства заради Купата на африканските нации, а Александър Исак е извън сметките заради тежка контузия. Юго Екитике пропусна последния мач заради мускулен проблем и също е под въпрос, както и Флориан Вирц, който лекува разтежение.

Очакванията са Арне Слот да заложи почти на същия състав, който направи равенство с Фулъм, но липсите в офанзивен план ограничават сериозно опциите му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com