Бивша звезда на Левски с крайно любопитно мнение за титлата

Бившият футболист на Левски Илиан Стоянов говори от далечна Япония. Коловати, както е известен сред феновете, говори по актуалните теми на „Герена“, битката за титлата и работата на Хулио Веласкес. Двукратният шампион със сините коментира и цялостното състояние на българския футбол и предстоящото турне на националния отбор в Индонезия.

“Вижда се, че Левски е във възход от резултатите, които показва в последно време. Това е много хубаво. Но не мога да вляза в детайли и да анализирам играта на тима, защото последните мачове ги гледах предимно на репортаж. Надявам се Левски да стане шампион.

Моментната точкова разлика не е малка. Ако си спомняте преди няколко години ЦСКА имаше доста голяма преднина пред Лудогорец, но в края изгуби титлата. Във футбола нищо не се знае. Домусчиев ще направи всичко възможно отборът му да стане шампион. Левски изглежда по-стабилен като клуб, но благодарение на кого? На Станимир Стоилов. С продажбата за милиони на взетите от него футболисти се закрепиха нещата.

Пак някой ще каже, че съм адвокат и приятел на Мъри. Това са реалностите. Той направи от нищо нещо. От дълги години Левски не спечели никакъв трофей, а веднага с пристигането му взехме купата. И се надиграваше с Лудогорец с минимален бюджет и играчи, взети без трансферни суми. За футбола трябва да го имаш нюха. Това е бизнес. Каквото и да кажа за него ще е малко. Може хората да не ме обичат какво говоря, но това е смата истина. Ако Мъри не се бе върнал, Левски щеше да отиде по дяволите”, заяви Стоянов пред “Тема Спорт”.

