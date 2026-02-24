Битката за титлата! Кой е истинският съперник на Левски

Битката за титлата в България става напечена.

Левски има солидна преднина от 10 точки на върха, но заради формата на Първа лига, тя не изглежда толкова сериозна.

Лудогорец със сигурност няма да се откаже лесно от преследването на световен рекорд от 15 поредни златни медала.

ЦСКА дебне зад вратата и не е изключено в някакъв момент "червените" да се намесят в борбата, пише Гол.бг.

Да, "армейците" изостават на 13 точки от Левски, но се намират в чудесна форма, имат страхотни футболисти и може би най-лесната програма от трите родни гранда.

Ето я и нея. А вие кажете кой е вашият фаворит:

XXIII кръг

28 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч:

Септември - ЦСКА

1 март 2026 г., неделя, 17:15 ч:

Левски - Локомотив София

2 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч:

Лудогорец - Локомотив Пловдив

XXIV кръг

4 март 2026 г., сряда, 18:30 ч:

ЦСКА - Ботев Враца

5 март 2026 г., четвъртък, 18:30 ч:

Лудогорец - Левски

XXV кръг

8 март 2026 г., неделя, 17:45 ч:

ЦСКА - Локомотив София

9 март 2026 г., понеделник, 15:30 ч:

Монтана - Лудогорец

9 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч:

Левски - Локомотив Пловдив

XXVI кръг

Берое - Левски

Лудогорец - ЦСКА

XXVII кръг

Левски - Черно море

ЦСКА - Добруджа

Спартак Варна - Лудогорец

XXVIII кръг

Лудогорец - ЦСКА 1948

Берое - ЦСКА

Добруджа - Левски

XXIX кръг

Левски - Арда

Монтана - ЦСКА

Лудогорец Черно море

XXX кръг

ЦСКА - Левски

Арда - Лудогорец



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com