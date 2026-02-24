Битката за титлата! Кой е истинският съперник на Левски

Битката за титлата в България става напечена.
Левски има солидна преднина от 10 точки на върха, но заради формата на Първа лига, тя не изглежда толкова сериозна.
Лудогорец със сигурност няма да се откаже лесно от преследването на световен рекорд от 15 поредни златни медала.
ЦСКА дебне зад вратата и не е изключено в някакъв момент "червените" да се намесят в борбата, пише Гол.бг.
Да, "армейците" изостават на 13 точки от Левски, но се намират в чудесна форма, имат страхотни футболисти и може би най-лесната програма от трите родни гранда.
Ето я и нея. А вие кажете кой е вашият фаворит:
XXIII кръг
28 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч:
Септември - ЦСКА
1 март 2026 г., неделя, 17:15 ч:
Левски - Локомотив София
2 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч:
Лудогорец - Локомотив Пловдив
XXIV кръг
4 март 2026 г., сряда, 18:30 ч:
ЦСКА - Ботев Враца
5 март 2026 г., четвъртък, 18:30 ч:
Лудогорец - Левски
XXV кръг
8 март 2026 г., неделя, 17:45 ч:
ЦСКА - Локомотив София
9 март 2026 г., понеделник, 15:30 ч:
Монтана - Лудогорец
9 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч:
Левски - Локомотив Пловдив
XXVI кръг
Берое - Левски
Лудогорец - ЦСКА
XXVII кръг
Левски - Черно море
ЦСКА - Добруджа
Спартак Варна - Лудогорец
XXVIII кръг
Лудогорец - ЦСКА 1948
Берое - ЦСКА
Добруджа - Левски
XXIX кръг
Левски - Арда
Монтана - ЦСКА
Лудогорец Черно море
XXX кръг
ЦСКА - Левски
Арда - Лудогорец
