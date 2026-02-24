Холивудска звезда сложи край на живота си

Робърт Карадайн, член на известното актьорско семейство от Холивуд, известен с ролите си в „Отмъщението на зубърите“ и „Лизи Макгуайър“, почина на 71-годишна възраст.

Карадайн се самоуби след години живот с биполярно разстройство, заяви семейството му в специално изявление.

„С дълбока тъга трябва да споделим, че нашият любим баща, дядо, чичо и брат Робърт Карадайн почина“, каза семейство Карадайн в изявление пред Deadline в понеделник.

„В един свят, който може да се усеща толкова мрачен, Боби винаги беше лъч светлина за всички около него. Огорчени сме от загубата на тази красива душа и искаме да признаем доблестната борба на Боби срещу почти две десетилетия му биполярно разстройство.

Надяваме се, че пътят му може да хвърли светлина и да насърчи справянето със стигмата, свързана с психичните заболявания. В този момент молим за поверителността, за да скърбим за тази непоносима загуба. С благодарност за вашето разбиране и състрадание.“

По-големият му брат Кийт Карадайн, също актьор, каза пред Deadline, че семейството иска светът да узнае за психичното заболяване на брат му.

„Искаме хората да го знаят и няма срам в това“, каза той. „Искам да отдам почит на борбата му с това и да отпразнувам красивата му душа. Той беше изключително надарен и ще ни липсва всеки ден. Ще се утешаваме в това колко забавен можеше да бъде, колко мъдър, напълно приемащ и толерантен беше. Такъв беше малкият ми брат.“

През 2009 г. по-големият полубрат на Карадайн, Дейвид, умира на 72-годишна възраст от задушаване в хотелска стая в Тайланд. По-късно Карадайн казва, че психичното му заболяване е предизвикано от смъртта на брат му и в крайна сметка е диагностициран с биполярно разстройство, съобщава "The Guardian".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com