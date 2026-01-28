Ексклузивно: Жената на Брус Уилис разкри какво се случва

Ема Хеминг, съпругата на холивудската звезда Брус Уилис, направи откровено и разтърсващо признание за състоянието му. В ексклузивно интервю тя разкри, че актьорът не осъзнава, че страда от фронтотемпорална деменция и никога не е разбрал напълно какво се случва с него, пише "People".

„Брус никога не свърза точките, не осъзнава какво се случва. И в това има и проклятие, и благословия. Честно казано, радвам се, че той не знае“, споделя Ема в разговор за подкаста "Conversations with Cam", излъчен днес, на 28 януари.

По думите ѝ актьорът страда от анозогнозия – състояние, при което мозъкът не е способен да разпознае собственото заболяване. „Това не е отричане. Мозъкът просто не може да идентифицира какво му се случва. За тези хора това е тяхната нова нормалност“, обяснява тя.

Диагнозата на Брус Уилис беше обявена публично през 2023 г. Заболяването засяга фронталните и темпоралните дялове на мозъка и води до проблеми с говора, емоционалната регулация и промени в личността. Именно тези симптоми сложиха край на дългогодишната му кариера в киното.

„Много хора си мислят, че болните просто отказват да признаят истината. Но това не е така. Това е част от самото заболяване“, подчертава Ема Хеминг Уилис.

Откровението ѝ хвърля светлина не само върху личната битка на един от най-обичаните актьори в Холивуд, но и върху едно от най-болезнените лица на деменцията – когато болестта отнема не само паметта, но и осъзнаването.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com