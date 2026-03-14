Оскари 2026: Кой ще спечели – и кой би трябвало да спечели?

Светът на киното отново насочва прожекторите към най-бляскавата нощ на седмото изкуство. За 98-и път наградите "Оскар" ще съберат елита на киноиндустрията, за да отличат най-добрите филми, актьори и творци на изминалата година. Церемонията се провежда традиционно в емблематичния "Долби тиътър" в сърцето на Холивуд, а зад събитието стои Academy of Motion Picture Arts and Sciences – институцията, която повече от девет десетилетия определя златния стандарт в киното. BBC публикува финалните експертни прогнози на филмовите критици.

Най-добър филм

В надпреварата за „Оскар“ за най-добър филм обикновено до голямата вечер се оформят два фаворита. Когато започна тазгодишният сезон на наградите, изглеждаше, че тези два фаворита ще бъдат "Хамнет" и "Битка след битка" – носителите на „Златен глобус“ съответно за най-добра драма и за най-добър мюзикъл или комедия.

Оттогава обаче "Хамне" изостана, а "Грешници" набра сериозна скорост. Смелият вампирски трилър на Райън Куглър спечели големи награди на БАФТА и наградите на актьорската гилдия и сякаш печели все повече симпатии всеки път, когато се заговори за него.

"Битка след битка" все още – макар и едва – остава фаворитът. Пол Томас Андерсън е създал изключително отличителен шедьовър, който триумфира на една церемония след друга. Фокусът му върху сблъсъците между нелегални имигранти и служители на американските правоприлагащи органи също е изключително актуален. Но филмът не мина без противоречия – някои коментатори критикуват сексуализираното му представяне на чернокожите жени.

Критици смята, че "Грешници" ще го изпревари.

Най-добър режисьор

В кариера, изпълнена с блестящи филми, толкова различни като Boogie Nights и Phantom Thread, Пол Томас Андерсън все още не е печелил нито един „Оскар“ – дори за сценарий, който често е утешителна награда – въпреки че досега има 14 номинации.

Макар да има силния наратив „сега е неговият ред“, това не е причината да спечели. За да направиш това, което той прави в "Битка след битка" е нужен велик режисьор – да събереш множество сюжетни линии в един завладяващ филм, определян като политически шедьовър.

Филмът е политически актуален до болка, актьорските изпълнения са комедийни бисери, има трогателна история за баща и дъщеря, има преследвания с коли и комедия – а Андерсън смесва всичко това без нито един слаб момент.

Райън Куглър също е страхотен режисьор и ако "Битка след битка" не съществуваше, „Оскар“-ът можеше да бъде негов. Но Андерсън спечели всички предварителни награди, включително БАФТА и отличието на Гилдията на режисьорите.

Той е и вероятен победител като продуцент, ако "Битка след битка" спечели за най-добър филм, а е и сериозен претендент в категорията за адаптиран сценарий, така че може да утрои броя на своите „Оскари“ в една-единствена вечер.

Най-добра актриса

Понякога има категория на „Оскарите“, в която победителят е почти предизвестен. Миналата година това беше най-добър поддържащ актьор – Кийрън Кълкин печелеше награда след награда за ролята си в A Real Pain, така че никой не беше изненадан, когато добави и „Оскар“ към колекцията си.

Тазгодишният еквивалент е категорията за най-добра актриса. Още от премиерата на "Хамнет" на фестивала в Телърайд през август хората предричат, че Джеси Бъкли ще спечели „Оскар“ за свирепото си превъплъщение в съпругата на Шекспир. И в месеците след това не се появиха сериозни съперници.

Бъкли е зашеметяващо харизматична и талантлива актриса, която отдавна изглеждаше предопределена да спечели награда на Академията. Дали това е нейната година, ще разберем, но и трите други номинирани – Роуз Бърн, Ренате Райнсве и Ема Стоун – дадоха по-добри и по-нюансирани изпълнения, смятат критиците.

Най-добър актьор

Още през декември изглеждаше, че „Оскар“-ът за най-добър актьор е практически в ръцете на Тимъти Шаламе. Днес обаче надпреварата се обърна – и все по-вероятно изглежда той да го изпусне. В последните седмици силно напред излезе Майкъл Б. Джордан, който е изключително енергичен в "Грешници" и на практика е емоционалното сърце на филма. Допълнително предимство е и сложността на ролята – той играе еднояйчни близнаци. Това е от онези демонстративни актьорски задачи, които традиционно впечатляват гласуващите в Академията.

Шаламе дава една от най-завършените си роли във "Върховният Марти" и все още има шанс, но сигналите от сезона на наградите не са в негова полза. Той загуби БАФТА от Робърт Арамайо, а още по-показателно – и актьорската награда на гилдията (бившите SAG), която отиде при Джордан.

Статутека заслужава Вагнер Моура за дълбокото и изключително естествено изпълнение в The Secret Agent. Всъщност именно тук може би е най-силната актьорска категория тази година – петима изключителни номинирани, към които спокойно биха се добавили и Леонардо ди Каприо и Итън Хоук, без нивото изобщо да падне.

Най-добър поддържащ актьор

Шон Пен е безупречен в "Битка след битка". С всичко – от стегнатата му походка до изрусената руса коса и цял арсенал от нервни потрепвания и гримаси – Пен се преобразява в по-голяма от живота гротеска: зловещия, но и безпомощен полковник Локджоу.

Досега Пен вече спечели БАФТА и награда на актьорската гилдия, но е изправен срещу Стелан Скарсгард, който е също толкова внушителен като различен тип злодей – егоцентричен филмов режисьор в Sentimental Value.

Голямата разлика между двамата е, че Пен вече има два „Оскар“-а – за Mystic River и Milk – докато 74-годишният Скарсгард няма нито един.

Освен че прави едно от най-дълбоките си актьорски превъплъщения, той може да спечели просто защото американската филмова индустрия го обича – а и, между другото, синовете му Александър и Бил.

Най-добра поддържаща актриса

Това беше една от най-трудните категории за прогнозиране през целия сезон – и все още е.

Първо фаворит беше Ейми Мадиган за Weapons, после Теяна Тейлър за "Битка след битка", а сега Мадиган може би отново е начело, след като спечели наградата на актьорската гилдия – честно казано, кой знае?

Мадиган има зад гърба си дълга и уважавана кариера, което е в нейна полза, докато Тейлър буквално избухна на екрана с присъствие, което създава кино звезди.

Това е класическа битка ветеран срещу новак, която може да се обърне във всяка посока, но специалистите дават леко предимство на Тейлър заради огромната инерция на "Битка след битка".

Разбира се, "Грешници" също има инерция, а Унми Мосаку спечели БАФТА, така че може да поднесе изненадващ обрат.

А Инга Ибсдотер Лилеос дава толкова великолепно – макар и по-тихо – изпълнение в Sentimental Value, че според мнозина именно тя трябва да спечели.

Но ако сме реалисти, това е двубой между две актриси. Гласуването за „Оскар“-ите вече приключи, така че за Мадиган и Тейлър всичко е свършило – остава само напрегнатото чакане.

Най-добър оригинален сценарий

С рекордните 16 номинации за „Оскар“, "Грешници" със сигурност ще спечели в няколко категории. Най-вероятната от тях е за най-добър оригинален сценарий.

Всъщност, като се има предвид, че беше най-касовият филм в света през 2025 г., който не е базиран на вече съществуваща интелектуална собственост, може да се каже, че сценарият на Райън Куглър вече е най-успешният оригинален сценарий на годината.

И нека не забравяме, че Куглър е и сценарист и режисьор на изключително печелившите Black Panther и Creed, така че Академията вероятно е трябвало да му даде „Оскар“ още преди години.

Но дори да игнорираме приходите от боксофиса, сценарият на "Грешници" е сериозно постижение. Куглър е написал хорър, който държи на ръба на седалката, но той е и стилен гангстерски трилър от миналото, както и шумен мюзикъл, който представя афроамериканската музика като магическа сила, способна да огъва времето и пространството.

Би било съвсем уместно „Оскарът“ за най-добър оригинален сценарий да отиде при сценарий, който е толкова оригинален.

Най-добър международен филм

И петте номинирани филма са сред най-силните за годината, независимо от страната, от която идват. А ясен знак, че киното е глобално изкуство е фактът, че двата фаворита в категорията – The Secret Agent и Sentimental Value – също са номинирани за най-добър филм.

The Secret Agent, навременен и вълнуващ политически трилър за Бразилия по време на диктатура, би трябвало да спечели. Смесвайки лични и политически истории, филмът е изграден около харизматично изпълнение на Вагнер Моура.

И макар че Клебер Мендонса Фильо не получи номинация за най-добър режисьор, той беше сред обсъжданите имена по-рано.

Само година след първата победа на Бразилия – за I'm Still Here – още един „Оскар“ за страната би бил вълнуващ.

Но мисля, че наградата е малко по-вероятно да отиде при норвежкия Sentimental Value, който има девет номинации, включително три актьорски, както и за режисура и оригинален сценарий на Йоахим Триер.

Още по-важно от този силен резултат е, че тази красноречива и емоционална семейна драма позволява на зрителя лесно да се потопи в своя свят. Това може да ѝ даде точно толкова предимство, колкото е нужно, за да изпревари по-предизвикателния The Secret Agent.

