Ето защо Лео беше с мустаци на Оскарите
Учасства за седми път във филм на Скорсезе
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Учасства за седми път във филм на Скорсезе
Отговорът в нощта срещу понеделник
Плейбоят показа най-голямата си любов - своята майка - на церемонията за връчване на наградите „Златен глобус”
Звездите пускат марка обувки и приходите отиват за гората
В неделя времето се подобри и "Плаващите кейове" отново бяха отворени
Лео ще гони мечтания "Оскар" с ролята на вожда на пролетариата Леонардо ди Каприо мечтаел да изиграе Ленин. За симпатиите му към вожда на революцията...
Леонардо ди Каприо обмисля съдебни действия срещу водещ американски дилър на ценности, който се опитва да продаде негова снимка с Нелсън Мандела. Фото...