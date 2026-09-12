Всичко за Лео Ди Каприо

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Ди Каприо иска да играе Ленин

Ди Каприо иска да играе Ленин

Лео ще гони мечтания "Оскар" с ролята на вожда на пролетариата Леонардо ди Каприо мечтаел да изиграе Ленин. За симпатиите му към вожда на революцията...

16 декември | 20:05
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