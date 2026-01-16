Жените, които създадоха Лео Ди Каприо

Не искам да се превърна в типичното дебело холивудско копеле с пари, казва актьорът

Лео ди Каприо има славата на плейбой, който харесва само млади жени.

По време на церемонията по раздаването на наградите „Златен глобус“, която се проведе на 12 януари, холивудският актьор отново стана обект на шеги по тази тема. Водещата Ники Глейзър се обърна от сцената към 51-годишния Ди Каприо с коментар, че се среща само с модели под 30 години. „Каква невероятна кариера си имал: безброй емблематични роли, работил си с всички велики режисьори, спечелил си три „Златни глобуса“, един „Оскар“ и най-впечатляващото е, че си постигнал всичко това преди приятелката ти да навърши 30 години“, пошегува се Глейзър.

Актьорът не изневерява на себе си и в момента има връзка с 27-годишния модел Витория Черети.

Но не с младото си гадже мина по червения килим в хотел „Бевърли Хилтън“ в Лос Анджелис най-желаният ерген в Холивуд. Под светлината на прожекторите погледът му бе прикован в една жена – 82-годишната Ирмелин Инденбиркен. Неговата майка.

Ди Каприо беше смятан за силен претендент в една от най-оспорваните категории – за най-добър актьор в музикален филм или комедия, с главната си роля в „Битка след битка“. Журито обаче избра Тимъти Шаламе, който играе професионален тенисист във „Върховният Марти“.

Въпреки че Ирмелин не донесе късмет на своя талантлив син, Лео не престана да се усмихва. Защото за актьора признанието на майка му винаги е било по-важно от всяка статуетка, пише „Дейли мейл“. Двамата бяха сред най-сниманите двойки, излъчваха класа и семейна близост, която рядко виждаме под светлините на прожекторите. Лео бе заложил на класическата елегантност на Dior, майка му сияеше до него в снежнобяла рокля с нежни флорални бродерии и ефирни прозрачни ръкави.

Вечерта на „Златните глобуси“ стана поредното доказателство, че независимо колко модела преминават през живота на Лео, майка му остава неговата най-голяма и истинска любов.

Истории за филмов сценарий

Историята на Лео ди Каприо и жените, които са го създали като звезда, е достойна за филмов сценарий.

Баба му – Елена Смирнова, е родена в Русия през 1915 г. в белогвардейска фамилия. Две години по-късно, заради бурните събития около Октомврийската революция, семейството емигрира в Германия. Малката Елена е прекръстена на Хелене Инденбиркен. Но никога не забравя първата си родина.

Лео неведнъж е споделял, че баба му е била неговата най-голяма подкрепа в началото на кариерата му. Разказвала му истории от Русия, учила го на руски и немски език и го вдъхновявала да бъде любознателен. Въпреки че никога не е живял в Русия, Лео уважава руската култура и история, което му е предала баба Елена. „Ако можеш да го мечтаеш, можеш да го постигнеш,“ често му казвала тя.

Тя присъства на премиерата на „Титаник“ през 1997 г. Активна е до последните си дни – на 93 г. обича да рисува и да слуша класическа музика. И до днес Лео често посещава Германия и поддържа връзка с роднини от страна на баба си.

Ирмелин е родена в бомбоубежище в Оер-Еркеншвик, Германия, през 1943 г., по време на Втората световна война. Хелене описва тези дни като трудни времена. Лео споделя пред Vanity Fair, че майка му е имала много здравословни проблеми като дете, била няколко години в болница. „Сълзи напират в очите ми като знам през какво е преминала“, казва атьорът.

Семейството емигрира в Ню Йорк през 1955 г.

Семейство хипита

През 60-ге години Ирмелин е студентка по право в Сити Колидж, когато се запознава с Джордж ди Каприо -битник, ъндърграунд художник на комикси и графити. Има италиански корени, откъдето е звучното неаполитанско фамилно име.

Двамата заминават за Лос Анджелис, там се ражда синът им. Ирмелин го нарича Леонардо защото била до картина на великия художник, когато усетила първото ритане на бебето в корема си. Родителите му се развеждат когато Лео е съвсем малък.

Но и до днес той си спомня с умиление детството си в предградие на Ел Ей. „Родителите ми са част от живота ми така, както краката ми са част от тялото... Те не създадоха фалшиви хубави преживявания, а се постараха да ми покажат страхотни неща. Просто бяха наоколо и бяха страхотни“, спомня си актьорът. Описва ги като бохеми. В интервю за Rolling Stone разказва как баща му го е водил на „хипи паради“, където се омазвали с кал. „Най-ранният ми спомен е как бях на някакъв хипи концерт с баща ми. Имаше огромна публика, а баща ми ме изведе на сцената – не знам на колко години бях, вероятно на около три. Аз се качих и танцувах степ пред стотици хора.“

През уикендите малкият Лео придружавал баща си в магазините за комикси и се срещал с приятелите му художници.

След развода майката трябва да работи на няколко места, за да издържа сина си. Ранното начало на филмовата му кариера се обяснява не толкова с родителска суета, а с желанието на момчето да помогне за издръжката на семейството. Но това не става лесно. „През годината, в която навърших 15, се явих на около 160 различни прослушвания, но не получих нито една роля“, разказва Леонардо.

Той напуска училище веднага след като получава диплома за минимално необходимо средно образование: не обича да учи и не иска да пропуска прослушванията във филмовите студия.

Близък приятел от юношеските му години е Тоби Магуайър – бъдещата звезда от „Спайдърмен“.

Когато вече е известен признава, че като дете е мечтал да стане биолог. Може би това обяснява интереса му към екологията: той е в управителните съвети на екологични организации като Международен фонд за хуманно отношение към животните, Съвет за защита на природните ресурси и Global Green USA, основал е и собствен фонд за защита на природата.

От рекламите до големия пробив

Първите роли на Ди Каприо са на герои от реклами. Големият пробив идва с блестящото изпълнение на умствено изостанало дете в „Защо тъгува Гилбърт Грейп“ (1993), където си партнира с Джони Деп и Джулиет Люис. За тази роля получава и първата си номинация за „Оскар“ още преди да е навършил 19 години.

През 1998 г. участва в романтичната драма "Титаник". Неговият герой, който загива дълго и красиво в ледената вода след катастрофата на лайнера, превръща Лео в идол на милиони момичета по света.

Ди Каприо получава първия си „Оскар“ едва през 2016 г. за ролята на трапера Хю Глас във филма "Завръщането". Филмовите критици и зрителите са озадачени: този велик актьор има много по-интересни и сериозни роли, а получи награда за това, че не беше изяден от мечка. Но е печелил много други отличия, включително на MTV за „Титаник“, „Златен глобус“ за „Авиаторът“, „Вълкът от Уолстрийт“ и „Завръщането“, награда BAFTA, отличие за най-добър актьор на кинофестивала в Берлин за „Ромео и Жулиета“ и др. За една от най-добрите си роли - главния герой в драмата "Великият Гетсби" по романа на Фицджералд - е удостоен с наградата на Австралийската филмова академия.

През 2016 г., когато Ди Каприо получава дългоочаквания „Оскар“, майка му Ирмелин седи на първия ред и наблюдава как взема наградата за най-добър актьор след пет предишни номинации. В речта си актьорът заявява, че „нищо не би било възможно без родителите му“. По-късно вечерта Ирмелин е забелязана от папараците на афтърпартито , гордо стиснала трофея на Леонардо и с широка усмивка на лице, докато синът й я наблюдава с любов. За празничната вечеря в ресторант Ago в Западен Холивуд към тях се присъединява и Джордж ди Каприо.

Само модели до 25 години

Богатият, известен и привлекателен актьор живее живота на плейбой – както много от неговите филмови герои. Той предпочита да се среща с най-красивите жени на земята - супермоделите. Първата от известните му приятелки през 90-те години на миналия век е датският фотомодел Хелена Кристенсен.

Тя го отстъпва на бразилската си колежка Жизел Бюндхен: Лео се среща с нея от 2000 до 2005 г. Следващата "петилетка" (2006-2009 г.) титлата на официалната приятелка на звездата е носена от израелския модел Бар Рафаели. След това той става гадже с актрисата Блейк Лайвли. „Ангелът“ на Victoria's Secret Ерин Хедъртън е следващата късметлийка - нейната привлекателност задържи Ди Каприо една година.

Следват германският модел Тони Гарн, датската й колежка Нина Агдал и друга германка - Лорена Рей. Аржентинският модел и актриса Камила Мороне се смята за последната "дългогодишна" приятелка на актьора - романсът им продължава пет години. След раздялата с Камила папараците го забелязват на яхта в Сен Тропе с украинския модел Мария Берегова, но тази афера не се превръща в романтична връзка.

Актьорът се разделя мирно с приятелките си и поддържа с тях добри отношения. Все още никой не е отправил скандални обвинения срещу него.

За звездния си статут на идол за няколко поколения, Леонардо води сравнително сдържан начин на живот. Въпреки бедното детство и трудния пробив до холивудската слава, богатството не се превръща в самоцел за него. „Последното нещо, което искам, е да се превърна в типично дебело холивудско копеле с пари. Израснах беден и тогава наистина бях щастлив“, признава Ди Каприо.

Автор: Деа Димитрова

