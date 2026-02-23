Министър Найден Тодоров запретна ръкави: започна с театрите и културните институти

Още в първия си работен ден като министър на културата маестро Найден Тодоров изрази сериозно безпокойство относно критичното състояние на театрите и независимите културни организации. В отговор на кризата той започва поредица целенасочени срещи с директорите на държавните културни институти, както и с представители на независимия културен сектор.

Целта на срещите е идентифициране на най-належащите проблеми, сред които: финансовата нестабилност, забавените плащания по ключови програми и липсата на прозрачна и предвидима нормативна рамка. Министърът подчертава необходимостта от бързи и професионални действия, които да гарантират устойчивост на културния сектор и да предотвратят трайни последици за институциите и техните екипи.

„Културата не е разход, а стратегическа инвестиция в обществото. Нашата задача е да осигурим условия, при които театрите и всички културни организации могат да функционират стабилно и да развиват своя творчески потенциал“, заяви министърът.

Първата серия срещи ще се проведе в рамките на следващите седмици и ще включва обсъждане на конкретни решения за финансиране, административни и законодателни инициативи. Очаква се резултатите от дискусиите да доведат до реални мерки за защита и развитие на сектора.

Министерството на културата остава отворено за диалог и активно сътрудничество с всички участници в културния сектор.

