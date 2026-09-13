Министърът на културата разкри истината за театрите
Пари има, но се разпределят по абсурден начин, каза Найден Тодоров
Следете всички новини, анализи и коментари за Театри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пари има, но се разпределят по абсурден начин, каза Найден Тодоров
Системата се е крашнала отдавна не само за тях, но ни трябва и помощта на НС, каза той
Директорите настояват за спешни мерки
Разговаря с директорите за належащите нужди
До месец ще бъдат обявени конкурсни процедури за директори
По думите му вече има разговори и постъпления в тази посока
Искаме да има и някаква предвидимост и ще работим в тази посока, каза още той
Продължава изплащането на неразплатени от Министерството на културата задължения
Внай-кратки срокове ще бъдат направени необходимите разчети в рамките на бюджета
От гилдията се чувстват обидени
Предстоят разговори с Министерството на културата и Министерството на финансите
Тези хора никога не са идвали на работа, заяви шефът на САБ
Министърът готов да вкара и прокуратурата в Министерството на културата, която да извърши проверка
Двама служители на Министерството на културата са отстранени от работа
Предсрочните избори са като фишинг атаки, които опитват да откраднат гласовете ни
Продължават да излизат все повече данни
Започнаха разпитите
Предстои да бъдат разпитани около 30 души
Става въпрос за тези назначавания на хора, които нямат нищо общо с театъра
Министър Найден Тодоров с вързани ръце