Най-големите театри пред затваряне - няма пари

Директорите на осем от най-големите театри в България предупреждават, че може да прекратят работа заради сериозен недостиг на средства.

Те настояват за промяна в методиката, по която се определя държавната субсидия за културните институти, както и за цялостна реформа в Закона за закрила и развитие на културата.

Още в средата на февруари ръководителите на някои от водещите културни институции в страната – Народния театър, Сатиричния театър, Младежкия театър, театър "Българска армия", Софийската опера и балет, Музикалния театър, както и театри в Пловдив и Варна – излязоха с обща позиция за тежкото финансово състояние на сектора.

Днес директорите на тези институции ще представят публично пред медиите конкретните си искания и ще настояват за спешни мерки.

Според директорите проблемът не се изчерпва само със заплатите на служителите. Те твърдят, че средствата са толкова ограничени, че в много случаи не достигат дори за базови разходи.

Пред БНР директорът на театър "Българска армия" Мирослав Пашов обясни, че в момента средствата стигат единствено за заплати, а за всички останали разходи театрите изпращат фактури към Министерството на културата, без обаче плащанията да бъдат потвърждавани.

По думите му липсват средства не само за нови декори, костюми и премиери, но дори и за елементарни хигиенни материали.

"Може би ще предприемем определени действия, защото тук не става просто за заплати – да искаме по-високи възнаграждения. Говорим за целия сектор и за това какво се случва с театрите. Ако ситуацията продължи така, може да се стигне до спиране на работа", коментира Пашов.

Той обясни, че настоящата методика за финансиране е създадена преди години и обвързва държавната субсидия с приходите от продадени билети.

"На всеки лев, продаден през касата, има таблица, която показва каква сума държавата субсидира към този лев. По този начин се формират бюджетите на театрите", посочи Пашов.

По думите му културните институти са второстепенни разпоредители с бюджетни средства и нямат собствени сметки, от които да могат свободно да разполагат с финанси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com