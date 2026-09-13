БАБХ затвори кухня в хотел в Равда заради сериозни нарушения
Издадена е заповед за преустановяване на дейността на кухненския блок
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Издадена е заповед за преустановяване на дейността на кухненския блок
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Каква е причината?
Cпиpaнeтo нa пpoизвoдcтвoтo e нaй-нoвoтo пpeĸъcвaнe в peзyлтaт нa ĸpизaтa, ĸoятo зaпoчнa в ĸpaя нa ceптeмвpи
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