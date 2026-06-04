Пълна блокада на Дунав мост при Русе днес

Дунав мост при Русе ще бъде затворен днес за движение заради основния ремонт на съоръжението, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Леките автомобили няма да могат да преминават от 9:00 ч. до 21:00 ч., а тежкотоварните превозни средства ще бъдат ограничени за 24 часа - от 9:00 ч. днес до 9:00 ч. утре.

Спирането на трафика се налага заради строителни дейности в посока Румъния, в последните 320 метра от моста. След полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци поне през първите 12 часа не трябва да преминават превозни средства, за да се осигурят здрава връзка между панелите и необходимата якост на бетона.

От АПИ припомнят, че основният ремонт започна на 10 юли 2024 г. и се изпълнява поетапно. Досега движението е било спирано за 24 часа на два пъти за аналогични дейности в други участъци. През останалото време строително-монтажните работи се извършват ежедневно без пълно спиране на трафика, като автомобилите преминават двупосочно в платното, в което не се работи. Прогнозният срок за завършване на ремонта е през следващия месец.

При спирането на движението шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да използват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. От агенцията посочват, че могат да се използват и алтернативни маршрути.

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