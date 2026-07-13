Стотици протестираха в центъра на Кресна, недоволни са от режима на пътя

Стотици жители на Кресна се събраха на протест срещу ограниченията по главния път Е-79, който разделя града на две. Недоволството е насочено срещу забраната за ляв завой, поставените разделителни колчета и продължителното чакане на пешеходния светофар.

АПИ премахна два от спорните знаци часове преди демонстрацията, но хората настояват за цялостна промяна. В района има засилено полицейско присъствие, а преминаването по международния път може временно да бъде затруднено.

Ограниченията бяха въведени и през миналото лято като опит да се ускори движението към Гърция и да се намалят задръстванията през Кресна. Наред със забраната за ляв завой беше поставен пешеходен светофар, а тази година се появиха и колчета, които не позволяват на водачите да заобикалят забраните. Местните признават, че мярката облекчава транзитния поток, но твърдят, че превръща всекидневното им придвижване в изпитание.

„Хората чакат много дълго, за да светне червеният сигнал и да могат да преминат. Трябва да се направи подлез, особено за възрастните хора. Някои вече не излизат заради движението. Не могат спокойно да стигнат дори до аптеката“, заяви една от протестиращите.

Родители се оплакаха, че са принудени да обикалят по три-четири километра, за да заведат децата си до ясла, която се намира само на около 500 метра. Други жители предупредиха, че търпението им се изчерпва и частичното отстъпление на пътната агенция няма да прекрати недоволството.

Инициативният комитет настоява колчетата да бъдат премахнати, левият завой към улица „Олимпия“ да бъде разрешен, времето за включване на зеления сигнал за пешеходците да бъде намалено и на натовареното кръстовище да има постоянен полицейски патрул. При липса на решение са планирани нови протестни действия на 17 и 19 юли.

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